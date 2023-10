Máximo Huerta y su novio, Juan Castillo, rompen tras cinco años de relación

El periodista y ex ministro Máximo Huerta y su pareja, Juan Castillo, han puesto fin a su relación sentimental. Juntos han vivido una historia de amor que ha durado poco más de 5 años. Este desenlace sucede justo en un momento en que Máximo Huerta está disfrutando de gran éxito profesional. A las cuantiosas ventas hay que sumarle que cada vez sus obras son más traducidas a otros idiomas. Además, el autor de 'Adiós, pequeño' y 'Con el amor bastaba' posee una librería en Valencia en la que Juan Castillo se involucró mucho.

No fue un flechazo entre Máximo Huerta y su novio, Juan Castillo

Originario de Fuerteventura, Juan se trasladó a Valencia para estar más cerca de su pareja. Según relata el medio El Español, Juan habría dejado de trabajar en la librería recientemente. Aunque la relación ha llegado a su fin, no parece que haya terminado de forma abrupta. Un indicativo de ello podría ser que ambos aún se siguen en sus redes sociales. La causa exacta de la ruptura es incierta, y es probable que nunca llegue a conocerse, dado que Máximo Huerta siempre ha mantenido su vida privada resguardada, mostrándose siempre muy reticente a hablar de ella en público. Al parecer, la chispa entre ellos surgió a fuego lento. A medida que se fueron conociendo, surgió algo entre ellos que se convirtió en una bonita historia de amor.

"Nos conocimos en Madrid. Yo fui a una tienda que iban a inaugurar. Nos vimos. Pocos días después, él fue a una firma de libros a propósito", explicó Máximo en el plató del Deluxe. Sin embargo, el escritor reconoció que no fue un flechazo lo que tuvo con Juan Castillo. "Fue poco a poco. De hecho, leyó un libro que no era ni recomendable. A mí me gustó, vi una persona educada, elegante, con coquetería, con mirada potente".

Máximo reconoce que sería un buen padre

Máximo Huerta está cuidando a su madre, Clara Hernández, quien atraviesa un momento delicado de salud. "Ahora, estar con mi madre está siendo un regalo complicado. Sé que en el futuro lo veré de otra manera. Almaceno, guardo y sé que quedará", ha explicado emocionado. "Estoy pasando un momento difícil cuidando de mi madre, pero a la vez doy las gracias por poder hacerlo; me arrepentiría toda la vida si no estuviera ahora con ella".

En una entrevista reciente con María Casado, Máximo Huerta expresó que no desea asumir la paternidad, ya que le parece una responsabilidad abrumadora. Durante su participación en el programa "Las 3 Puertas", confesó que un bebé se acaba convirtiendo en un adolescente, que luego alcanza los 20 años y desea asistir a la universidad, y todo eso le sobrepasa. A pesar de reconocer que sería un buen padre, en palabras textuales afirmó: "Lo de educar no me atrae".