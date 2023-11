Aunque la agenda de Máximo Huerta suele estar repleta de compromisos profesionales, en esta ocasión se ha visto obligado a cancelarlos todos. El periodista ha hecho uso de sus redes sociales para informar de su decisión a sus casi 400 mil seguidores, sin dar más detalles sobre los motivos que le han llevado a ello: “Por asuntos personales me veo obligado a anular mi presentación en el festival LITERAKTUM de San Sebastián (…) Por motivos personales no estaré presentando el evento. Mis disculpas”, escribía, dejando entrever que no podrá viajar ni al País Vasco ni a Valencia según lo previsto. Unas palabras que hacían saltar las alarmas y que tienen una razón de peso de vital importancia.

Los motivos que han llevado a Máximo Huerta a ausentarse de sus citas laborales no son otros que el empeoramiento del estado de salud de su madre. Clara Hernández “tiene la salud muy delicada”, razón por la que al que fuera ministro de Cultura y Deporte no le ha quedado más remedio que priorizar y permanecer al lado de su progenitora en un momento muy complicado, ya que para él “lo urgente es lo importante”.

Así lo ha revelado él mismo para ‘El Español’, donde ha desvelado más minucias sobre los eventos que tenía previstos y a los que no podrá asistir: “He cancelado el evento de esta tarde en los Premios Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, el evento de mañana en un congreso literario de San Sebastián y un galardón que me entregan el fin de semana en Madrid”, ha contado. Ahora, toda su atención está puesta en la evolución de su madre, la cual se espera que sea favorable con el paso de las horas.

La recaída en el estado de salud de la madre de Máximo Huerta

Cabe destacar que no es la primera vez que Clara Hernández protagoniza un susto por el que ha mantenido a su hijo en vilo. En 2020, la madre de Máximo fue diagnosticada de un tumor y, más tarde, sufrió una aparatosa caída por las escaleras de su domicilio que hizo que su salud se complicara de manera drástica. Sin embargo, Huerta nunca ha tenido reparo de hablar de este asunto de manera pública, y así lo hizo durante una de sus visitas a ‘El Hormiguero’.

En una entrevista con Pablo Motos, el comunicador se sinceró a la hora de dar visibilidad a los tumores, el cáncer y la demencia que padece su progenitora: “Está muy mal, como muchas personas en este país. Por las mañanas soy su hermano, por las tardes soy su hijo”, pronunciaba, sin ir más lejos, el pasado mes de enero. Unas semanas antes de esta charla, él mismo hacía de su Instagram su principal vía de escape para confesar que “los días que mi madre no me reconoce es como si no tuviera patria”.

Teniendo en cuenta que Clara es uno de los pilares fundamentales en la vida de Máximo, este está haciendo todo lo posible para que no se sienta sola en ningún momento y pueda sobrellevar su malestar de la mejor manera posible. Una tarea que, a juzgar por algunas de sus publicaciones en Instagram, ha conseguido con creces.