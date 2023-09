María Teresa Campos ha sido ingresada de urgencia en un hospital de Madrid este domingo, 3 de septiembre. Según se ha revelado en 'Fiesta', el estado de la veterana comunicadora, de 82 años, es "muy grave". Según ha podido saber SEMANA, en el entorno de la presentadora hay mucha preocupación y hermetismo.

Nada más conocer la noticia del ingreso de urgencia de María Teresa Campos, SEMANA se ha puesto en contacto con sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos. En un primer momento no han contestado al teléfono y después tan solo se han limitan a decirnos que ahora "no te puedo atender en estos momentos". Están muy preocupadas por el estado de salud de su madre y el entorno de la que fuera presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!' tampoco quiere pronunciarse. Esta revista también ha hablado con otras personas muy cercanas a la familia, pero se muestran cautas y prefieren no dar ninguna declaración. En estos momentos, hay mucho hermetismo en la familia.

Según ha desvelado 'Socialité', María Teresa Campos estaría siendo sometida a varias pruebas y se quedarían a la espera de los resultados. Hasta que los médicos no le digan el diagnóstico, la familia de la veterana comunicadora prefiere no pronunciarse y dejar que sean los profesionales sanitarios los que expliquen qué ocurre. De la misma forma, sorprende también el silencio de Alejandra Rubio. La joven es muy activa en redes sociales y desde ayer no ha hecho uso de ellas. Un síntoma más de la gran preocupación que hay ahora mismo en la familia.

Terelu Campos y Carmen Borrego se mostraban muy preocupadas por la salud de su madre hace tan solo dos días

El pasado 1 de septiembre, Terelu Campos cogía fuerzas y salía a celebrar con un pequeño grupo de amigos su 58 cumpleaños. Un festejo que estaba empañado por la delicada salud de su madre. Es más, la presentadora de 'Sálvame' aseguraba que iba a pedir por su madre al pensar en un deseo cuando soplara las velas. Carmen Borrego iba un paso más allá y comentaba que toda la familia estaba atravesando por un momento "muy difícil y complicado". "En estos momentos lo que nos toca es dar, hemos recibido mucho de ella y ahora tenemos que devolvérselo", indicaba con el semblante serio. Habrá que esperar a las próximas horas para conocer un nuevo parte sobre el estado de María Teresa Campos.

1 de 3 El entorno de María Teresa Campos está muy preocupado por su salud 2 de 3 Hay un gran hermetismo sobre el ingreso de urgencia de la veterana comunicadora 3 de 3 SEMANA ha podido hablar con Carmen Borrego, quien ha preferido no hablar: "No te puedo atender en estos momentos"