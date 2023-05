Maxi Iglesias y Eva Soriano, pillados besándose: el testimonio que da todos los detalles

La complicidad delante de las cámaras era un hecho, pero nadie sabía que darían un paso más en su química. Pues bien, se asegura que ha existido un apasionado encuentro entre Maxi Iglesias y Eva Soriano, la conocida presentadora que más dinero gana en Televisión Española. Tras la reciente ruptura del actor con Stephanie Cayo, ha sido visto besándose supuestamente con Eva en una discoteca de Madrid, según asegura el periodista Germán González en 'Todas las salsas'.

"El sábado 22 de abril, a las 3 de la mañana, exteriores del Panda Club... Mis fuentes, supuestamente, ven a Maxi Iglesias morreando con una mujer. Una presentadora que todos conocemos" comienza diciendo el colaborador del programa. "Ella estaba triste, me dicen. Que estaba todo el rato mirando. Estaban pendientes de la gente, que no les viesen. Cuando se dieron cuenta de que había gente que les estaba viendo, se fueron. Pero la gente ya había fichado quién era. Estas dos personas se siguen en Instagram y lo más fuerte es que no se dan 'likes' para que no haya ninguna mancha, ninguna pista", explica. Así deja ver que no habrían dejado ningún 'me gusta', ni pista para que nadie sospeche sobre ellos.

Maxi Iglesias y Eva Soriano querrían no llamar demasiado la atención y vivir su romance 'en secreto', pero fueron vistos besándose delante de todos, lo que ha hecho imposible que el secreto esté a salvo. Ha sido poco después cuando este periodista desvelaba la identidad de la mujer con la que le han visto en actitud muy cariñoso. "Esta mujer, presentadora, ha entrevistado dos veces a Maxi Iglesias... Pero se veía un tonteo. En 2021, esta presentadora dijo 'Me gusta mucho Maxi Iglesias. A ver si viene al programa, le entrevisto yo. Me lo pido yo y, después, a ver si surge algo", decía. "Esta persona que, supuestamente, comió la boca a Maxi Iglesias, mientras él le comía la boca a ella es... Eva Soriano", añadía poco después. Las redes han ardido tras saltar esta información y es que son muchos los que se han sorprendido al saber que podrían estar de nuevo ilusionados. ¿Funcionará esta historia de amor? Solo el tiempo lo dirá.