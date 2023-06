Matías Prats Jr. y Claudia Collado se han casado

Después de cinco años de relación, Matías Prats Jr y Claudia Collado se han dado el "sí, quiero". La pareja ha protagonizado una romántica boda con el mar de fondo en la localidad gerundense de San Martín de Ampurias​, en la Costa Brava. El periodista ha estado arropado por sus padres, Maite García Chachón y Matías Prats. Este último ha acudido acompañado por su actual pareja, Ruth Izcue.

Entre los invitados, muchos rostros conocidos vinculados a la televisión como JJ Santos, José Antonio Luque, Lucía Villalón y Carmen Chaparro. La novia, quien también es periodista y trabaja en 'El programa de Ana Rosa', ha elegido para la ocasión un diseño con escote en pico, manga francesa abullonada con bordados y lazada a la espalda. Tras el "sí, quiero", los novios han protagonizado uno de los momentos más emotivos dándose un romántico beso a las puertas del templo donde han sellado su amor. La pareja se ha visto sorprendida por la tradicional lluvia de pétalos blancos y un sinfín de vítores que llegaban por parte de sus invitados.

La romántica boda de Matías Prats Jr.

La basílica elegida para la boda, la iglesia parroquial de Sant Martí d'Empúries, cuenta con un enclave privilegiado. Una vez finalizada la ceremonia, los novios se han acercado al mar para hacerse algunas fotos. Poco después han abandonado el lugar, muy felices, rumbo al convite en un coche nupcial de estilo clásico. La historia de amor de Matías Prats Jr. y Claudia Collado nace en los pasillos de Telecinco hace cinco años. Sin embargo, siempre han intentado ser muy discretos.

El año pasado, Matías Prats Jr. confirmaba en televisión que estaba enamorado y lo hacía en el programa 'Viva la vida' junto a Emma García. "Si me preguntáis si tengo pareja la respuesta es que sí, estoy ocupado". También se pronunciaba sobre sus planes de ser padre en el futuro. "Tengo 37 años y ya voy un poco tarde, puede que cualquier día le dé una sorpresa a don Matías y doña Maite". Además, bromeaba con que su hermana pequeña le había adelantado por la derecha en lo de casarse. "Yo soy más prudente. El sentimiento de ser padre lo tengo desde hace años".

El pasado mes de marzo, la familia dio la bienvenida a un nuevo miembro. Fue Matías Prats (padre) quien comunicó la noticia en directo durante el informativo. "Llevo una horita con todos vosotros, me lo estoy pasando genial. Pero mi misión, mis quehaceres, son estar en la puerta de un hospital donde hace dos horas y media mi hija Marta me ha dado mi primer nieto. ¡A partir de este momento sí es verdad que he sido abuelo!", exclamó emocionado.