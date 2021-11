La última gala de ‘MasterChef Celebrity’ descolocó por completo a la audiencia. La ausencia de Verónica Forqué en la temida prueba de eliminación la convirtió en Trending Topic, no obstante, fue ella misma la que anunció su dimisión a través de un mensaje. Aseguró estar agotada y pidió perdón por no estar a la altura, siendo muchos los que han dado por hecho su abandono. Desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con la productora del programa, quien en todo momento nos recalca que «no existe un abandono por parte de la actriz». Sin especificar su fecha de vuelta al talent culinario, dejan la puerta abierta a que Verónica pueda aparecer próximamente en el formato. «Ella se limitó a decirle a Pepe cómo se sentía en un audio», apuntan.

De momento, no quieren dar explicaciones sobre los dos polémicos vídeos que circulan de Verónica en redes sociales. En ellos, aparece la intérprete intentando abrir una olla a presión mientras está en el fuego o escupiendo directamente a una cazuela, dos ‘malas praxis’ que le han puesto en la picota una vez más. Esta actitud en los fogones dejó claro que el cansancio se había apoderado de ella, por lo que se quiso despedir de sus compañeros de forma temporal. «Volveré cuando esté buena», dijo abatida la ganadora de cuatro Premios Goya. La actriz necesita descansar, tomarse un respiro y centrarse en sí misma antes de volver a colgarse el delantal de ‘MasterChef Celebrity’, una decisión que ha aliviado a algunos compañeros.

Ejemplo de ello, Juanma Castaño, quien muy irónico dejó clara su opinión sobre la actriz. Justo después de que Pepe Rodríguez se dirigiera a Verónica con un «te esperamos aquí la semana que viene», el periodista deportivo bromeó con su regreso: «Tranquilidad, Vero. No te apresures. Ya vendrás a ‘MasterChef Celebrity 7’, que van a estar encantados de cocinar contigo». Y es que no ha sido fácil para ninguno de ellos trabajar en la cocina codo con codo con Verónica Forqué, prueba de ello, la cantidad de veces en las que han perdido la paciencia por su actitud. La actriz ha protagonizado numerosos encontronazos con sus compañeros, entre otros, con Belén López, que se enfrentó a ella cuando vio a Verónica abrir una olla a presión cuando estaban cocinando. Altercado al que se suma su fijación por tirar las elaboraciones de sus compañeros a la basura o renunciar a su capitanía en plena prueba.

A pesar de que este lunes hicieron récord de temporada en lo que a audiencia se refiere y lograron mantener en algún momento a casi 6 millones de personas pegadas al televisor, el público no quedó del todo satisfecho. Así lo demuestran los cientos de mensajes que declaran no ver justa la posibilidad de que Verónica vuelva. «Verónica habría sido eliminada esta semana, pero qué casualidad que se encuentra hoy mal», «Es muy injusto que se tengan que ir otros a las puertas de la semifinal cuando Verónica es la peor» o «No es justo que se salve si no se presenta» son solo algunos de los mensajes que muestran la indignación de la audiencia.