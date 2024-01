El feroz ataque de Massiel a Isabel Pantoja

Vídeo: Europa Press

El último concierto de Isabel Pantoja (67 años) en Bilbao no ha dejado indiferente a nadie. ¿El motivo? La pelea que existió entre dos fanáticas, bronca que por cierto terminó en expulsión. El equipo de seguridad de la tonadillera se encargó de su salida mientras la artista entonaba 'Me gusta a morir', aunque esta no ha sido la única razón por la que se ha convertido en noticia. Aunque triunfó y consiguió colgar el cartel de no hay entradas tras 50 años sobre los escenarios Isabel no gusta a todo el mundo. Ha vuelto a quedar evidente con las declaraciones de Massiel (76 años), quien dice que no tiene nada que ver con Pantoja. Ambas son artistas, pero están en las antípodas o al menos eso piensa la cantante de 'Eurovisión'. ¡Dale al play para descubrir todas sus declaraciones!