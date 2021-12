En SEMANA tenemos la suerte de poder presumir de grandes bellezas en nuestro país y es que Miss Universe Spain, Miss World Spain, Miss International Spain, Míster World Spain y Míster International Spain han posado en exclusiva para nosotros. Modelos de rasgos llamativos y una personalidad arrolladora han ganado importantísimos certámenes de nuestro país y ahora, además, se han vestido de gala para esta Navidad. Prueba de ello, las fotografías que tenemos en nuestro medio, un reportaje en el que podrás apreciar no solo los motivos que los han convertido en vencedores, sino también los preciosos looks en los que se han enfundado. Las plumas, el palabra de honor o el esmoquin son solo algún ejemplo de la tendencia que muestran, un ‘aperitivo’ que podrás descubrir en este artículo creado para los lectores de SEMANA y que, además, está firmado por Vértize Gala.

Para desearnos felices fiestas, Sarah Loinaz, Ana García, Julianna Ro, Daniel Torres y Alexander Calvo se han enfundado en outfits de noche, eso sí, de lo que presumen con más orgullo no es de su estilismo, sino de la banda que les acompaña. Los guapos de España lucen la cinta que acredita su posición, además de sus coronas, joyas con la que siempre soñaron alcanzar algún día. Una divertida sesión de fotos en la que estos profesionales de las pasarelas volvieron a demostrar lo bien que se les da el mundo de la moda, pues supieron adaptarse a cada situación. Tuvo lugar en el Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort, siendo este espacio el que acogió durante una tarde a los más guapos de nuestro país.

Lamentablemente nuestra española Sarah Loinaz no ha entrado en el grupo de semifinalistas para competir con ganadora de Miss Universo 2021, un varapalo que ella se ha tomado gran deportividad. Viajó hasta Israel, pero se quedó a las puertas de la semifinal. No obstante, esta no es la única noticia que les concierne antes de que acabe el año. Cabe señalar que la gala de Miss Mundo 2021 tuvo que ser cancelada in extremis el pasado 16 de diciembre debido al gran número de casos de covid que se habían detectado entre las candidatas, en concreto, más de 20, por lo que la organización tomó la decisión de posponerlo para más adelante.

Fotografía: LM Gómez Pozo

Maquillaje y peluquería: Carlos García y José Bautista

Vestuario: Vértize Gala

Localización : Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort by Zinco Elementos

Coordinación: Cres del Olmo y José Toré para Nuestra Belleza España Org.