Martín Berasategui defiende a Tamara Falcó: "Hacen falta 70 como yo para hacer uno como ella"

Martín Berasategui es uno de los invitados al enlace de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Por motivos de trabajo, el prestigioso cocinero no podrá asistir al enlace, pero sí ha querido dejar claro que le desea lo mejor el día de su boda. Le tiene un cariño enorme y cree que se merece lo mejor. "Es una chavala excepcional, es de las personas que más se hace querer de las que yo conozco", asegura. El cocinero, que considera a la marquesa de Griñón una buena amiga se ha deshecho en halagos para con ella: "Es una chavala increíble, muy buena persona, con mucho más talento de lo que os podáis imaginar, le gusta mucho la cocina y que es una persona muy sacrificada para la cocina". "Es una persona que te quedarías alucinado si supieras la cantidad de cosas buenas que tiene... Hacen falta 70 como yo para hacer uno como ella". No se pierda el vídeo para escuchar sus declaraciones.

Sobre su boda, lo tiene claro: "Se nos casa y yo estoy súper seguro que le va a salir todo bien porque todo el mundo que es buena gente tiene premios esperando y Tamara es una muy, muy buena gente". Aunque no acudirá al enlace, Martín Berasategui afirma que "le haría el mejor menú que se puede hacer en ese día con la gran cesta de la compra que tenemos en este país y haciendo un homenaje a Tamara, a su marido, a su familia y por supuesto a esos campesinos, bodegueros, recolectores de setas, pastores y a tanta y tanta gente que hace posible que la cocina española esté aplaudida como está".

El cocinero vasco considera que no hay que juzgar tanto a Tamara: "Siempre hay que ponerse en el lugar del que te hace una entrevista, de una amiga, de un amigo, de tu hija y yo siempre me pongo en el lugar. Me gusta que se encuentren con el Martín que me gustaría a mí encontrarme si estuviese en el lugar donde estaría ella".

Sobre las críticas que ha recibido por su aumento de peso, sostiene: "Yo creo que cada uno tiene que estar contento con cómo está y Tamara es un diez. Y como digo yo cuando engordo un poquito y me dicen 'Martín, tal', suelo decir que lo bien pagado hay que enseñarlo. Yo creo que no hay que meterse tanto con la gente, yo creo que a la gente hay que dejarle que se lo pase bien y yo estoy súper seguro que hay que hacer lo que te hubiese gustado a ti que te hubiesen hecho, pero en el día a día y en el minuto a minuto. Yo creo que, yo que la conozco muy bien, es una chavala excepcional, como amiga es única y es una chavala irrepetible, pero es que es muy, muy buena gente, entonces yo le daría un abrazo súper grande y que se lo pase superbién y que no se deje... Que haga lo que le gusta a ella y la vida corre muy rápido y no hay que perder el tiempo con los que restan".