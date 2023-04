Marta Sánchez, sobre la maternidad de Ana Obregón a los 68 años: "Cuántos niños se quedan huérfanos a los 15 años y siguen su vida"

La noticia de la maternidad de Ana Obregón está en boca de todos. Este fin de semana le han preguntad por la noticia a Marta Sánchez, quien no ha dudado en salir en su defensa. Ha sido en el programa de Toñi Moreno de Televisión Española donde se ha pronunciado al respecto. "Yo a Anita la adoro, creo que es un ejemplo de mujer, todos conocemos desde su juventud como es", ha comenzado diciendo. "Creo que bastante ha aguantado ya la pobre con persecuciones toda su vida, con líos con la prensa. Ha sido mucha parte de su vida un sin vivir, creo que ha sufrido mucho. Se está cuestionando más que nada el tema de que tiene una edad para ser madre, pero si lo piensas... No sé cuántos años tiene Ana, pero es una mujer que va a vivir mucho porque tiene una vitalidad increíble".

"Es muy arriesgado juzgar a Ana a por esto", asegura Marta Sánchez

"Tiene 68" años, le ha recordado Toñi Moreno. A lo que la cantante le ha respondido: "Bueno, pues que ponle que puede. Esto es un decir, ¿no? Su hija, en este caso Ana se llama, ¿no? Tendrá como un poco 15-20... cuántos niños se quedan huérfanos a esa edad, y siguen su vida y siguen teniendo un camino, una felicidad, una familia. Que Ana tiene una familia enorme, o sea, yo creo que es muy arriesgado juzgar a Ana a por esto. Es España somos muy dados a juzgar sin saber las circunstancias de una persona, nos lanzamos a decir cosas sin tener una información antes. Creo que Ana también se merece ser feliz porque yo la veo jovencísima.

"Somos muy dados a juzgar sin conocer lo que hay detrás", aseguraba la presentadora en su charla con la artista. Esta ha dejado claro que no piensa valorar la decisión que ha tomado la actriz y presentadora. "No seré yo la que juzgue a Ana por lo que ha hecho, ni mucho menos. Yo creo que ella sabrá lo que hace, es una mujer muy racional y muy sensata".

En su visita a los platós de la cadena estatal, Marta Sánchez ha recordado también la muerte de su padre, al que estaba muy unida. "Antes de morir mi hermana, mi primer palo en la vida fue la muerte de mi padre", ha contado. "Con 36 años, que yo tenía, que creo que es muy joven una mujer para perder a un padre, sobre todo teniendo en cuenta que para mí Antonio, mi padre, era un referente, yo sentía admiración total no solo como artista, sino como hombre, como persona, como individuo, como como señor que era. Los padres no se eligen, pero yo tuve una suerte inmensa de tener un padre así, luego, muy poco después, la pérdida de mi hermana fue un batacazo impresionante. Yo estaba comiendo con unos amigos un domingo, típico día de verano, de paella, me llamó mi madre y me dio la noticia y desde ese día ya me cambió la vida".

También ha rememorado el fallecimiento de su hermana Paz, quien perdió la vida en 2004 como consecuencia del cáncer: "Ya no solamente te cambia la desaparición de una hermana, única hermana, que tenía, sino que ya es… yo soy muy dada a no a ser pesimista, pero hay como una especie defensa psicológica en las personas que nos han pasado cosas que no te esperas que es que piensas esto me va a salir mal y esto no, porque es como que te preparas para el golpe sea menos duro".