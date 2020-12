La cantante, que llevaba unos días alejada debido a problemas de salud de su madre, se ha dejado ver con Federico León de compras por Madrid.

Después de unos días alejada de la esfera pública, Marta Sánchez se ha dejado ver en el centro de Madrid. Y lo ha hecho en muy buena compañía, la de su novio, el empresario canario Federico León, con quien mantiene una relación sentimental desde el año 2018. Se trata de una de las escasas veces que la cantante pasea palmito desde que estalló la crisis sanitaria.

Recuperada tras haber contraído coronavirus

La última vez que apareció en público fue el pasado mes de octubre, cuando se entrevistó con Emma García en su programa de Telecinco, ‘Viva la vida’. En su charla con la presentadora confesaba que había dado positivo por Covid-19 y que pasó varios días convaleciente, con algunos de los síntomas más leves de la enfermedad. “Estuve una semana y media sin olfato y cuatro días con una tos muy fea”, explicaba. Por suerte, la enfermedad no ha mermado sus ganas ni su ilusión por trabajar. En septiembre presentaba ‘Brillar’, su último trabajo musical. Una canción compuesta por ella misma -en colaboración con Pablo Ochando– con la que ha querido apoyar la investigación oncológica en España.

Marta y su novio han disfrutado de una tarde de compras en el centro de la capital. Cogidos de la mano, se les veía relajados y felices. Marta paseaba tranquila hasta que se percató de que estaba siendo inmortalizada por las cámaras. Inmediatamente después de ‘pillar’ a los fotógrafos decidió ocultar su rostro, ya cubierto por una mascarilla sanitaria, con sus gafas de sol.

Cuando estalló la pandemia en España, el pasado mes de marzo, Marta Sánchez se encontraba en el archipiélago canario con Federico León, por lo que el confinamiento la ‘obligó’ a hacer el confinamiento con su chico. Fue una auténtica prueba de fuego para la pareja, que no solo sobrevivió a la convivencia las 24 horas del día. Incluso salieron reforzados. Ella misma lo contaba así: “Estaba en el sur de Gran Canaria, por un tema de los carnavales de Maspalomas. No me dio tiempo a volver, porque cerraban Madrid, pude enviar a mi hija un billete y allí estuvimos los tres».

«Federico León me hace muy feliz»

«Tengo que reconocer que me vino muy bien al haber sacado muchas cosas positivas, como tiempo para mí, para meditar, cocinar, fregar, poner lavadoras y disfrutar de Federico León, que me hace muy feliz. Él vive allí y yo estoy a caballo entre la isla y Madrid. Me considero medio canariona, tengo allí mi armario medio lleno. Allí todo es menos gris, hay mucho sol, por eso le llaman las islas privilegiadas”, ha detallado Marta Sánchez al hablar del confinamiento junto a su novio.

Pero la presencia de Federico León no solo la hace feliz a ella. También agrada enormemente a su hija Paula (fruto de su relación con Jesús Cabanas). «Ella está feliz con Fede y le besa más que a mí», ha señalado. Eso sí, no tiene planes de pasar por vicaría. De boda, nada. Al menos de momento. «No hay planes de boda. Estoy muy bien así. Que me dure mucho, es lo único que pido», ha dicho.

A sus 54 años, la artista vive uno de los momentos más dulces de su vida. Su dilatada carrera profesional está más que afianzada y, aunque el sector de los espectáculos se ha visto muy perjudicado debido a la Covid-19, proyectos no le faltan. En el terreno personal atraviesa un periodo de estabilidad que está disfrutando intensamente.

Lo único que la ha mantenido alejada de su público durante un tiempo han sido los problemas de salud de su madre, Paz López. Tal y como ella misma ha contado a través de su cuenta de Instagram, «hace unos días que estoy ausente por aquí porque mi madre es prioridad y le he dedicado todo mi tiempo».

Marta Sánchez habla de los «cuatro años de calvario» de su madre

«Eran ya cuatro años de calvario para ella con problemas dentales y hemos hecho un viaje desde La Coruña a Las Palmas de Gran Canaria para solucionarlos en las mejores manos que podíamos imaginar. Mi gran amigo, @dr.martinluque y su impecable equipo lo han hecho posible. No podemos estar más agradecidas. Manolo; gracias por devolverle la sonrisa. 🙏 #familia #mimosparalaabuela #84esplendidosaños», escribía en sus redes sociales junto a una foto en la que aparece con su progenitora y su hija.