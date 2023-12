Marta Robles, su momento más dramático tras extirparle dos tumores

Marta Robles dice adiós a un año que no ha sido nada fácil para ella. La periodista ha revelado el problema de salud que ha atravesado en su versión más natural y es que lo ha hecho desde casa y sin una gota de maquillaje que cubriera su rostro. Con el corazón en la mano se ha confesado ante sus más de 30.000 seguidores, a quienes asegura que "el 2023 no ha sido precisamente el mejor de su vida". "Hemos tenido problemas de salud en mi casa, con mis hijos, y justo para terminar uno mío", ha comenzado diciendo.

La confesión de Marta Robles sobre su año más difícil

La colaboradora de 'Espejo Público' ha preferido sincerarse fuera de los focos, desde donde ha contado que le han extirpado recientemente dos tumores, una intervención que ha dejado un gran poso en ella. Y es que a pesar de ser una mujer fuerte, eso no ha evitado que en algún momento se venga abajo. Eso sí, siempre ha estado rodeada de los suyos, aquellos que no le sueltan de la mano pase lo que pase. "A mí como a todos vosotros me pasan muchas cosas y lo que sucede es que no solemos mostrarlas en Instagram, la red social donde todo parece precioso. Hoy voy sin maquillar y me da igual todo porque estoy muy contenta después de dos operaciones. Me han quitado dos tumores, los dos eran benignos y no era lo que se esperaba", ha explicado la comunicadora.

Una noticia que pocos, muy pocos conocían y que ha dejado a todos sin palabras. De hecho, han sido muchos los que en su círculo han aprovechado para escribirle y mandarle todos los ánimos del mundo en su recuperación. "Por mucho que digan mis amigos no soy tan dura y tan indestructible. Nos pasa a todos y todos buscamos la aprobación de los demás enseñando nuestro mejor momento o nuestra mejor pose. Esto está muy bien pero no a costa de nosotros mismos. Aquí estoy de nuevo con ganas de ser quien soy que no es sencillo", apunta Marta Robles. De esta forma se desahogaba con sus seguidores, aunque prefería no entrar en detalles acerca de todo lo que le ha ocurrido a lo largo de estos doce meses.

Un camino complicado en el que ha querido reflexionar y en el que ella misma admite haberlo pasado fatal. Si bien puede celebrar estar sana, al igual que su familia, este bache le deja una reflexión: ahora toca disfrutar de la vida. "Este año que ya se acaba -¡por fin!-a mí me ha regalado toda suerte de ese tipo de “imprevistos”, hasta dejarme muy tocada. Y me ha obligado a reflexionar. Soy afortunada, porque voy a llegar al esperado final del 23 -que me las he hecho pasar canutas- habiendo ganado la partida. Es decir, con todos los míos y yo misma sanos, reseteados, con el contador a cero y dispuestos a disfrutar de la vida (más que a hacer creer que disfrutamos de ella)", finaliza.