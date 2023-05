Marta Riesco y su reflexión sobre su nueva etapa: "La vida duele muchísimo"

Marta Riesco y Antonio David Flores ponían punto y final a su relación hace unas semanas. La vida giraba entonces para los dos, mientras que él continúa su vida en Málaga, ella pone rumbo a su casa y deja atrás el piso que compartían. Los cambios eran ya una constante para la pareja pues, un mes antes de que finalizara, la reportera veía su contrato con Unicorn Content terminar. Estaba de baja desde el mes de febrero cuando le llegó el despido después de un rifirrafe con Cristina Porta, reportera para 'Sálvame', en un evento en el que coincidieron ambas. Desde entonces las redes sociales son uno de los refugios de la joven. Allí comparte cómo es su día a día, todos sus pensamientos con sus seguidores y las campañas con marcas de las que forma parte. Sus vídeos tienen miles de visitas y su exposición aumenta . Hace un día compartía su felicidad porque uno de sus vídeos alcanza, de hecho, más de 400.000 visualizaciones.

Con ellos ha querido compartir también cómo se encuentra en la actualidad. "La vida duele y muchísimo. Muchas veces intentas disimular y otras no puedes más. Por suerte, si tienes suerte, siempre tendrás una amiga que coja un avión y brinde por la vida", escribe en un clip en el que muestra momentos relevantes para ella. Siente que solo puede contar con su círculo más cercano y es por ellos que tiene más fuerza que nunca de enfrentarse a todo, incluidas las críticas.

"Después de cada lágrima ahí estaban ellas para levantarme de la cama, la vida sigue y hay mucho que descubrir. De eso va la vida y de eso va la amistad", concluía para que todos supieran lo orgullosa que estaba. Son momentos difíciles para Marta Riesco. Tras su ruptura con Antonio David Flores su exposición aumenta y, aunque eso atraiga más interés a su perfil, supone un mayor número de comentarios. Entre ellos, como denuncia mostrando los mismos, recibe insultos y amenazas que no piensa tolerar. "Ya está también en manos de la policía contra el acoso cibernético", recuerda.

Marta Riesco se defiende de los comentarios de los seguidores

Hace unos días Marta Riesco volvía a utilizar su perfil en una conocida red social para mostrar los comentarios tan peculiares que mucha gente le dejan en sus publicaciones. "Ya que publicas todo de tu vida. Sí y en la ducha también...Nada más te falta cagar y ducharte. A ver si cumples mi deseo", le dedicó una seguidora. Ante esto la reportera se quedó muy sorprendida y, aunque está muy agradecida porque siempre le dediquen unas palabras, no podía salir de su asombro. No son los únicos que ha recibido, de hecho. La conversación entre ambas continuaba ante la atenta mirada de los demás: "Su familia y sus compañeros de trabajo saben que se dedica a escribir estas cosas". La que fuera reportera de Telecinco prefirió terminar esta charla tan desconcertante, incluso, poniéndose en la piel de esta "escritora": "He empatizado hasta con ella, pero tenemos maneras diferentes de emplear nuestro tiempo". Otro de los problemas a los que se ha enfrentado por las redes sociales es la suplantación de identidad de su madre en una plataforma: "Solo quiero aclarar que hay alguien que se ha hecho pasar por mi madre por un foro y por un canal de Youtube y es totalmente falso. Ni la que escribe es mi madre ni lo que se dice es cierto".