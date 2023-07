Marta Riesco y su carta abierta a Diego Arrabal: "Sé que estás en un mal momento, pide ayuda"

Marta Riesco está cansada. No puede más. La reportera de televisión esta vez no ha querido cargar contra Diego Arrabal, sino pedirle que reflexione, que frene sus ataques contra ella y, sobre todo, que pida ayuda como ella hizo hace algunos meses. Sin especificar a qué se refiere, la periodista ha revelado que el paparazzi se encuentra, según ella, en un mal momento. Los dos, que parecen estar condenados a no entenderse, desde hace semanas se responden en el universo 2.0, siendo ahí precisamente donde Marta ha posteado una carta en la que el fotógrafo es el destinatario. A corazón abierto, la ex de Antonio David Flores ruega a Arrabal que se zanje su guerra pero ¿será posible que esta batalla quede atrás y los dos protagonistas se obvien el uno al otro?

"Querido Diego Arrabal. Piensa, frena, coge tus vídeos y analiza cada palabra que me has dedicado. Cada frase, cada humillación porque como tú dices eres padre. Yo también tengo uno (un padre) que sufre con cada cosa que dices de mí y con cómo la dices. Te recuerdo que todo vino por una información que te dije que era falsa y tú no pudiste demostrarla. Ya llevas 4 vídeos atacándome...Tu ego hizo que me humillaras y dieses a entender cosas que no quiero ni repetir. Ahora dices que yo soy la mala, que soy mala persona. ¿Lo que he hecho? Poner tus vídeos frente a mi audiencia y defenderme de cada ataque por tu parte a golpe de "stop acoso". Os creéis impunes, pero a vosotros también os tiene que llegar quien os diga las verdades a la cara. Sé que estás en un mal momento. Reflexiona, coge aire y pide ayuda al igual que hice yo", escribe Marta Riesco.

Por su parte, Diego Arrabal posteaba primero un vídeo en su canal de Youtube en el que supuestamente respondía a Marta Riesco. Nada más lejos de la realidad, pues tan solo estaba compuesto de un hilo musical y ni una sola palabra. El paparazzi se limitaba a responder a la joven con su absoluto silencio, decisión que cambiaba poco después. Tras viajar a Málaga para saber de Antonio David Flores y conseguir declaraciones de él, de nuevo dejaba caer el nombre de Marta. "Se está jugando muy duro y en un terreno de juego peligroso porque hay personas que no están bien dichos por ellos mismos. Hay que ser prudentes y saber hasta dónde llegar. No todo vale", decía muy serio.

Desde hace varios meses ambos han hablado abiertamente sobre la opinión que les merece el otro. Cansada de ciertas acusaciones, Marta anunciaba recientemente que iba a tomar medidas legales contra ella. "No puedo permitir faltas de respeto y mentiras", dijo. "Ha incitado al odio. Vienen curvas y no solo las mías", añadía. Aunque se desconoce qué sucederá entre ellos en este proceso legal, todo apunta a que el cruce de palabras entre ellos está lejos de acabarse.

Fue solo unos días después de que Antonio David Flores y Marta Riesco rompieran su relación cuando Arrabal sembró la duda de lo que pasaría con Marta si ella supiera ciertas informaciones que él si manejaba. "Va a ser un caballo desbocado", deslizó.