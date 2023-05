Marta Riesco y la surrealista conversación que ha mantenido con una seguidora

Marta Riesco siempre ha sido muy activa en sus redes sociales, aunque desde hace unos días parece que incluso más. En ellas no solo publicita empresas o productos, sino que también cuenta su día a día. Precisamente en su cuenta de Instagram ha mostrado la conversación tan surrealista que ha mantenido con una seguidora, quien le ha hecho una petición que a ella le ha dejado sin palabras. Aunque lleva muchos años dedicándose a la televisión, en ninguna ocasión le habían hecho una propuesta tan indecente.

"Estoy hiper agradecida de que estés ahí y como premio os voy a mostrar lo que me ha dicho una seguidora", ha dicho, generando mucha expectación. Solo unos segundos después enseñaba parte de la conversación, aunque mantenido el anonimato de este usuario de la Red que se había tomado tiempo en escribirle. A través de un audio y también de texto, esta seguidora le decía: "Ya que publicas todo de tu vida. Sí y en la ducha también...Nada más te falta cagar y ducharte. A ver si cumples mi deseo". Unas declaraciones que la dejaban boquiabierta y a las que, por supuesto, no ha accedido.

Tras ello Marta Riesco le ha preguntado si "su familia y sus compañeros de trabajo saben que se dedica a escribir estas cosas", a lo que ella ha respondido pidiéndole trabajo. "No trabajo, estoy en el paro, dame trabajo", continuaba. Aunque la periodista fue despedida de Mediaset después de varios años vinculada a la cadena, ella se esfuerza día a día para tener una fuente de ingresos estable. De momento, está centrada en las redes sociales, pero promete no rendirse y hacer todo lo posible para volver a la televisión, ese medio que tanto ama. "He empatizado hasta con ella, pero tenemos maneras diferentes de emplear nuestro tiempo", explicaba sobre lo que ha sentido al leer el comentario de esta follower.

Con 184.000 seguidores en Instagram, Marta Riesco suele encontrarse con diferentes mensajes directos en su buzón, donde, por cierto, también recibe muchos apoyos. Precisamente a ellos se ha querido dirigir, a quienes agradece enormemente que le arropen cuando lo pasa mal. La reportera no está pasando por una buena época ni por su ruptura con Antonio David, ni porque terminara su contrato de trabajo, pero intenta hacer gala de "al mal tiempo, buena cara". Es positiva, no tiene miedo a los cambios y solo desea que pronto su vida vuelva a la normalidad.

Para que ese momento tenga lugar se está apoyando en sus padres, su hermano y sus mejores amigas, aquellos que no le sueltan de la mano y que hacen lo posible porque Marta vuelva a sonreír.