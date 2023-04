Marta Riesco y Antonio David Flores han roto su relación

Los buenos momentos para Marta Riesco han terminado. Y es que la periodista y su pareja, Antonio David Flores, han tomado la decisión de romper su relación. Ha sido la que fuera colaboradora de televisión la que ha anunciado la bomba a través de una publicación que no ha dejado indiferente a nadie: "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche", ha escrito rotunda.

No ha dudado en especificar que el momento de la ruptura se ha producido durante la noche de este pasado miércoles. Marta Riesco ha compartido junto al comunicado una foto de una de las vistas que tiene desde la casa que todavía comparte con el ex Guardia Civil en Málaga. Hay que recordar que es la segunda vez que anuncia su ruptura con el que fuera marido de Rocío Carrasco.

Este es el comunicado que ha compartido Marta Riesco

La periodista ha lanzado una pullita de lo más impactante a Rocío Flores, a la que culpa de la decisión de su ruptura: "Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", ha escrito rotunda. Ha llamado mucho la atención porque hasta donde teníamos entendido, Marta y la joven habían conseguido llevarse bien. Tanto es así que no han dudado en presumir de buena sintonía y buen rollo durante los últimos meses.

Poco después de anunciar la ruptura, Marta Riesco ha publicado una foto en la que podemos ver que ha hecho las maletas. Seguramente para volver a Madrid: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente, que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", escribe cargando contra su ahora ya expareja.

No esperaba esto en el peor momento de su vida

La pareja llevaba dos años saliendo y han decidido poner fin a su relación. Por ahora, la periodista ha preferido no dar detalles sobre lo que ha ocurrido para que haya tomado esta decisión. Hace justo un año, en abril de 2022, volvieron a romper, pero decidieron darse una segunda oportunidad al poco tiempo.

Hace 14 horas horas, la propia periodista compartía un vídeo en el que la veíamos paseando por el paseo marítimo de Málaga con el perro de Rocío Flores. Junto al vídeo podíamos leer: "¿Quién se ha quedado tirada en la calle con esta tormenta?". Esta publicación ahora hace saltar las alarmas sobre la posibilidad de que ya estuvieran mal. Por ahora la hija de Antonio David Flores no se ha pronunciado al respecto y seguramente no lo haga públicamente, ya que siempre ha preferido mantenerse al margen de ciertas polémicas familiares.

Vídeo: Instagram.

Fue hace solo un mes cuando Marta Riesco fue despedida de Mediaset. Tras varios años en plantilla como reportera de televisión, la cadena decidió prescindir de sus servicios, tal y como ella misma confirmó. Una situación que ella consideraba injusta y por la que incluso inició medidas legales: "Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses".