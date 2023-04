Marta Riesco y Antonio David Flores: el paso que no se atreven a dar tras la ruptura

Marta Riesco y Antonio David Flores se han negado a borrar las fotos que tenían juntos. Tampoco se han dejado de seguir en sus redes sociales, un detalle que hay quien interpreta como una puerta abierta a la reconciliación. Y es que es habitual en estos tiempos que tras una ruptura se borren de un plumazo los recuerdos que tenían juntos, algo que en su caso no ha sucedido. Ninguno de los protagonistas ha dado un paso en este sentido en sus redes sociales, un gesto que ha llamado la atención de esta revista y que hemos podido comprobar en la Red.

La última imagen que figura de ambos juntos en el universo 2.0 corresponde al 6 de abril y actualmente sigue estando publicada en la cuenta de Marta Riesco, donde se ha negado a borrar sus románticas fotos. Era habitual que compartieran instantáneas besándose y presumiendo de su amor, fotos que también siguen intactas en la cuenta de Antonio David Flores. A comienzos de abril él también se mostró muy enamorado, tanto que le prometía amor eterno. Entonces ninguno de ellos sabía que su relación estaba a punto de llegar a su fin, mucho menos que Marta señalaría a Rocío Flores como la culpable de su ruptura.

Precisamente ahí ha sido donde Marta Riesco ha contado cómo se encuentra tras saltar por los aires su relación. Reconoce que está atravesando un bache en lo personal, al igual que en lo laboral, no obstante, su intención es remontar y salir airosa de esta etapa tan complicada para ella. "Que estoy jodida, por supuesto que estoy jodida. Estoy de hecho muy jodida, que siento que desde hace un tiempo todo me pasa a mi. Que recibo mensajes, que no voy a recuperar mi carrera, que he perdido mi carrera, que he perdido mi profesión, que he perdido todo...", decía la joven. Unas palabras que no han extrañado, pues en tiempo récord ha tenido que hacer frente a su despido y a su inesperada ruptura, dos durísimos golpes que ella no barajaba y de los que está tratando de sobreponerse.

La reacción de Antonio David Flores

Antonio David Flores por su parte se negaba a hablar de Marta en su reaparición. Lo que sí admitía era estar pasando un momento complicado, una confesión que llegaba solo unos días después de que se confirmara que habían tomado caminos por separado. "Llevo una semana un tanto complicada. Obviamente no ha sido una semana fácil para mí. He necesitado unos días para recomponerme de todo lo que me ha ocurrido y obviamente no puedo tener la mejor de mis caras", aseguraba el malagueño. Fue el jueves 20 de abril cuando la reportera se abrió en canal ante sus seguidores para comunicar su ruptura: "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche (...) Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente, que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida"