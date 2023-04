Marta Riesco tras su ruptura con Antonio David Flores: "Estoy muy jodida"

Marta Riesco ha tenido una semana para pensar no solo en su pasado, sino también en su futuro. Su ruptura con Antonio David Flores le pilló por sorpresa, pero hizo las maletas y regresó a Madrid con la única intención de volver a su vida. Aunque los primeros días han sido para ella especialmente duros, su objetivo es recuperarse y poner todo de su parte para reflotar su ánimo. "Que estoy jodida, por supuesto que estoy jodida. Estoy de hecho muy jodida, que siento que desde hace un tiempo todo me pasa a mi. Que recibo mensajes, que no voy a recuperar mi carrera, que he perdido mi carrera, que he perdido mi profesión, que he perdido todo...", dice. Es consciente de que en tiempo récord todo se ha desmoronado, pero intenta ser positiva.

La periodista se plantea ahora cómo su vida en tan poco tiempo ha dado un giro tan drástico. Ni continúa su relación con el malagueño, ni tampoco su trabajo en 'Fiesta', el último espacio de televisión en el que trabajó como reportera. Fue hace solo un mes cuando fue despedida de Mediaset, lo que ha provocado que esta montaña rusa de emociones se multiplique. "Es duro levantarse y saber que estas en un momento en el que todo se ha venido abajo y que tampoco sabes muy bien porqué y cómo has llegado hasta aquí. Aunque me veáis bailar, reír, sí, claro porque también tengo momento donde me lo estoy pasando bien, donde disfruto y donde por supuesto no voy a dejar que la pena me coma y la pena pueda conmigo", ha asegurado.

Su plena intención es recuperar las riendas de su vida y encontrar trabajo de nuevo en el medio que tanto ama. Sabe que no será fácil, pero espera que estos últimos meses no le pasen factura para ello. Pondrá todo de su parte y hará todo lo posible porque así sea, aunque sea fuera de Telecinco. Por el momento, se ha instalado de nuevo en Madrid, en concreto, en la casa que compartía con Antonio David en pleno Madrid. A pesar de que allí ambos crearon muchos recuerdos, ella no ha revelado que tenga intención de mudarse.

''Pese a toda esa nube negativa que hay sobre mi... solo os digo que voy a luchar hasta que no me quede aliento para recuperara mi vida y para recuperar principalmente lo que mas amo que es mi profesión y que nos os quepa duda de que lo conseguiré", ha comentado Marta Riesco. No son las únicas palabras de los protagonistas, pues Antonio David Flores reaparecía esta semana y, aunque procuró no contar nada de ella, reconoció que sus últimos días han sido complicados. "Llevo una semana un tanto complicada. Obviamente no ha sido una semana fácil para mí. He necesitado unos días para recomponerme de todo lo que me ha ocurrido y obviamente no puedo tener la mejor de mis caras", decía.

La historia de amor de ambos ha durado más de dos años, aunque con varios tiras y aflojas. De hecho, fue hace un año cuando rompieron públicamente, siendo semanas después cuando se dieron una segunda oportunidad. Ahora Marta acusa a Rocío Flores de ser la culpable de su ruptura, un punto y final en el que incluso se llegó a decir que la madre de Marta se había pronunciado sobre Antonio David, algo que ella poco después negó.