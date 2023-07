Marta Riesco toma una drástica decisión con Diego Arrabal

Diego Arrabal y Marta Riesco hace tiempo que pasaron de ser compañeros a enemigos. La reportera, muy enfadada con las informaciones que está dando el paparazzi en su canal de YouTube, ha decidido batallar esta contienda a través de otras vías: "Voy a tomar medidas legales contra él. No se puede permitir tantas faltas de respeto y mentiras".

Una firme determinación, a pesar de que un primer momento se mostraba reticente a lidiar con él en los tribunales. "Al igual que Mariló Montero, yo también creo en la justicia. Cálmate Diego. Que vienen curvas, y no solo las mías. Por cierto, haré recopilación de todas las cosas que ha dicho sobre mí incitando al odio para que juzguen ustedes mismos y para que al igual que yo, no tengan miedo", les decía a sus fans en redes.

Marta Riesco desmiente a Diego Arrabal

La periodista ha desmentido una información que ha dado Diego Arrabal referente a que está interesada en ofrecer una entrevista pregio pago en una revista. "Es mentira desde el principio hasta el final. Completamente mentira. Falso. Lo he dicho ya por activa y por pasiva. No he llamado a ninguna revista para hacer ninguna exclusiva y no tengo pensamiento de hacer ninguna exclusiva. No lo he hecho en dos años y me han ofrecido, como sabéis, el oro y el moro. Una cosa es que en una premiere haya dicho, en tono de humor, que no voy a hablar gratis y otra cosa es que vaya en serio. Intentaré medir, o no, lo que digo".

La posición de Marta Riesco es firme. Niega querer contar su verdad en una entrevista. "Mirad dónde estoy, en mi casa, y mirad todo lo que me ha pasado. Alguien que me conozca y sepa cómo ha sido mi vida y todo lo que me ha ocurrido en los últimos dos años -llevaba siete años trabajando en una productora-, me he ido a la calle por razones que ya se explicarán y todo el rollo. Precisamente porque he sido leal a lo que estaba diciendo en un principio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Me he vuelto yo loca? Y quiero hacer todo lo que en un principio no he hecho en todo este tiempo precisamente cuando estoy tan tranquila en mi casa".

Asimismo, reprochaba al paparazzi su actitud. Y es que ella ha confesado que mantuvo distintas conversaciones con Diego Arrabal cuando la despidieron de su productora. "A mí las amenazas me dan risa. Que tú vayas a amenazarme a mí por octava vez con cosas que puedes contar mías... No sé si vas a ser tan lamentable de contar esas conversaciones privadas que tuvimos. Supongo que como te dan visitas, te lo planteas. Me parece de vergüenza que alguien con los problemas que has tenido tú en Poniente y en Levante, ya sabes a qué me refiero, se esté jactando de temas de salud mental. Vienes del mismo sitio que yo o peor".