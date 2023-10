La vida de Marta Riesco dio un giro de 180 grados cuando se enamoró de Antonio David Flores. Una etapa complicada durante la cual se convirtió en noticia de la noche a la mañana. La periodista ha recordado cómo fueron aquellos meses en los que fue víctima de duros ataques que llegaban de las redes sociales, también que meditó la posibilidad de suicidarse. ​"Pensé que si me tiro de la ventana de la terraza se acababa todo", ha confesado visiblemente afectada al rememorar todo aquello.

Aún en tratamiento, la reportera ha querido romper una lanza por la salud mental. "Me di cuenta que tenía un problema cuando todo me afectó en el trabajo. Pasé de ser una persona anónima a ser pública en 24 horas. Todos sabéis las circunstancias que me estaban rodeando en este momento. Era trending topic y era la 'mala de España'. Me levantaba por la mañana con un sinfín de mensajes amenazantes. ¿Cuál fue mi delito? Simplemente haberme enamorado de una persona. Podéis estar de acuerdo, os guste o no. Lo cierto es que esto provocó un machaque hacia mi persona. Algo que no había visto nunca antes".

El relato más desgarrador de Marta Riesco: "No quería vivir"

Aquel tiempo estuvo marcado por fuertes críticas hacia su persona. "No entendía que se cuestionara mi físico y que se me ridiculizara. No entendía absolutamente nada". Todo aquello comenzó a afectarle seriamente y provocó que se sintiera muy mal. "Empecé a vomitar, no podía dormir... Fue una locura y estaba todo el día discutiendo con todo el mundo. No veía la salida y todo lo veía negro. No quería vivir". Al revelar el instante más duro, ha tenido que hacer un parón en la grabación que ha compartido en sus redes sociales, después ha continuado contado que durante una noche en su ático pensó en lo peor. "Empecé a ver todo ese odio, esa gente que me ridiculizaba. Estando sola en casa pensé lo peor que puede pensar alguien: si me tiraba de la ventana se acababa todo. Es la primera vez que lo verbalizo".

En todo momento estuvo arropada por su familia. Consciente de la delicada etapa que estaba atravesando, su madre la acompañó a una conocida clínica. Desde entonces sigue medicándose, pero se siente mejor y ha sacado las fuerzas necesarias para compartir con sus seguidores un capítulo duro de su vida del que ya ha pasado página. Todo para animar a aquellos que atraviesan por una situación similar y trasladarles el mensaje de su experiencia y decirles que SÍ SE PUEDE SALIR.