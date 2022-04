Marta Riesco jamás imaginó que el mismo día en el que celebró su 35 cumpleaños acabaría rompiendo con Antonio David Flores, sin embargo, así fue. El malagueño está desaparecido desde entonces, siendo una incógnita cómo se ha tomado que la reportera rompiera con él en pleno directo. Minutos después de que contara este lunes en ‘El programa de Ana Rosa’ que él no le ha cogido el teléfono estos días, ha contado quién le ha consolado estos días: Rocío Flores. Aunque su relación no pasaba por un buen momento y Rocío ni siquiera quería tener una conversación con Marta, su separación ha servido para que acerquen posturas.

«Rocío me ha estado consolando estos días, no sé si le sentará mal esto. Respeta la decisión que ha tomado su padre gracias a Dios», ha dicho la periodista. Rocío, por fin, ha sabido entender que su padre haya rehecho su vida tras separarse de Olga Moreno y ha querido dar un paso para retomar su amistad con Marta, su actual compañera de Telecinco. «Le agradezco todas las llamadas que hemos tenido ella y yo. Todo estaba encaminado para que saliera bien. Por eso, el chasco ha sido más grande», ha añadido.

Solo unos días antes de su sonada ruptura, ambos fueron fotografiados en SEMANA. En nuestra revista, te mostramos las imágenes más buscadas, reportaje que, por cierto, no pareció enfadar a la hija de Antonio David Flores, según ha contado Marta Riesco. «Rocío no se enfadó con la portada, gracias a Dios habíamos retomado la relación Rocío y yo y estábamos súper felices. El motivo de esta ruptura lo he dicho. Él no ha tomado la decisión acerca de mi cumpleaños», ha explicado la joven desde el club social. No acudió, un plantón que Marta Riesco no perdona y que ha supuesto para ella un antes y un después.

A pesar de que Marta Riesco y Rocío Flores tenían buena sintonía, cuando se confirmó que la reportera estaba con su padre saltó todo por los aires. La joven se mostró decepcionada y puso un punto y aparte a su relación de amistad dentro y fuera de los focos, pero los últimos días han ayudado a que ambas amigas han llegado a un acuerdo. «Rocío ha tenido un comportamiento excepcional conmigo estos días y se lo agradezco muchísimo. Siempre la he querido, pero estos últimos días más, he tenido que darle muchas explicaciones. No se puede explicar todo bien para que se entienda y tenéis que leer entre líneas… Hemos llegado a ese pacto interno de que no vamos a contar estas cosas», ha dicho.

Marta ha sido preguntada por la supuesta deslealtad de Manuel Bedmar, quien habría sido infiel con Laura, según el testimonio de esta joven que se sentó en ‘Sábado Deluxe’. No obstante, ha preferido no avivar la polémica y tan solo pronunciarse acerca de la conversación que podría tener Antonio David con su yerno. «No me sorprendería nada porque él adora a su hija. Ahora tengo dudas de qué va a hacer Manuel y si va a demandar. Si él nunca se ha sentado en un plató…», ha dicho la joven. Por el momento, Rocío sigue con su relación sentimental y no ha tomado ninguna decisión en lo que respecta a su historia de amor.

Te interesará saber...