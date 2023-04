Marta Riesco: su mensaje contra Rocío Carrasco y en defensa de Antonio David

La ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores ha sorprendido a muchos, entre ellos, a los seguidores de la periodista. Aunque aún existen diversas incógnitas sobre el motivo principal de la ruptura, ella ha querido aclarar un detalle importante y lo ha hecho a través de su perfil en redes. Indica que sigue siendo "contraria a Rocío Carrasco" y subraya que el malagueño no es un "maltratador".

"Me están llegando una serie de cosas que son totalmente falsas. Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocío Carrasco", ha comenzado en este mensaje que ha publicado en sus historias de Instagram y que llega tan solo tres días después de que anunciara públicamente su ruptura. Además de negar que su expareja sea un "maltratador", también recalca que ha sido muy feliz a su lado durante el tiempo que han estado juntos. "No voy a permitir ningún tipo de juego en ese sentido". Además, hace hincapié en que no dudará en tomar medidas legales si alguien sigue jugando con este asunto. "Persona que especule o dé a entender cualquier barbaridad relacionada con ese tema y en contra de él, tendrá que vérselas conmigo delante de un juez". Termina este significativo post con las siguientes palabras: "Sigo queriendo a Antonio David con toda mi alma".

La reciente ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores

"Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche", afirmaba Marta Riesco el pasado 20 de abril. Un mensaje que iba acompañado de un dardo dirigido a la hija mayor del malagueño. "Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Justo después de esta publicación hacía las maletas y regresaba a Madrid. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente, que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", añadía.

La ruptura se produce en un momento convulso de su vida, tan solo un mes después de su sonado despido de la productora de Ana Rosa. "Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017", señalaba entonces.