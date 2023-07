Marta Riesco señala a Olga Moreno: "¿Dónde está el dinero que ganó en Supervivientes?"

Olga Moreno se alzó como ganadora de 'Supervivientes' en el año 2021, puesto que Marta Riesco en su momento dijo que era "más que merecido". Dos años más tarde la reportera de televisión ha lanzado una pregunta en Youtube, donde ha concedido una entrevista y sembrado la duda sobre la ex de Antonio David Flores. Tras decir que a Olga "le gusta mucho una cámara", la periodista lanzaba una pregunta a la audiencia y esta no era otra que el destino del premio que Olga había recibido al ganar la aventura selvática de Telecinco. En concreto, se embolsó un total de 200.000 euros después de tres meses de concurso, de llevarle al límite y de dar grandes vídeos al espacio de televisión, aunque se vería reducida por el pago a Hacienda. A esta cantidad se sumaría su caché semanal, el cual se llegó a decir que superaba los 13.000 euros semanales.

"¿Qué hizo Olga Moreno con el dinero que ganó de 'Supervivientes? ¿Cuánto dinero creéis que le ha dado a mi expareja y a la familia de mi ex?", apunta Marta Riesco. A pesar de que Olga quería viajar con su familia y tener unas vacaciones de ensueño junto a ellos, no fue posible debido a la fuerte crisis que atravesó con su entonces marido, una cuestión que se supo hace meses y sobre la que Marta no ha ahondado en esta ocasión. Ella misma lo confesó a SEMANA, un premio económico que ahora vuelve al presente y que también le llevó a ser noticia en la siguiente edición al no querer entregarlo en plató.

Lo que Marta ha querido plantear es no solo dónde está el dinero, sino la razón por la que no ayudó supuestamente a la familia que había formado junto a Antonio David Flores. "Preguntadle a Rocío Flores a ver si cuento la verdad. Cuando tú dices que vas a ganar dinero para tu familia...a ver si eso se cumplió o les ha dejado con una mano delante y otra detrás. Imagínate lo claro que lo tengo. Cuando hablo hablo claro", explica. Aunque hay muchos que consideran que Olga Moreno podía hacer lo que quisiera con su dinero, ya que había sido ella quien había concursado, Marta Riesco cree que Olga debía haber echado un capote a su familia. "No siembro dudas, lo digo claro. A mí no me gusta tirar la piedra y esconder la mano", ha comentado Marta tras plantear esta cuestión que, a buen seguro, dará que hablar.

Antonio David Flores un día después de estas declaraciones de su expareja, reaparecía en sus redes sociales. El malagueño lanzaba una pregunta en la Red, cuestión por la que muchos seguidores le pedían que guardara silencio y no entrara en polémicas. "Atención, pregunta. ¿Quién hace ver que cambia en sus pensamientos persigue cambiar su destino con arrepentimiento implícito? Buenos Días", escribía. Sin nombrar a la que ha sido su pareja hasta el mes de abril, son muchos los que daban por hecho que Antonio David hablaba de Marta Riesco en este enigmático mensaje.