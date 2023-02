Marta Riesco se rompe: "Desde que estoy con Antonio David parezco el puto demonio"

Marta Riesco ha vivido un auténtico carrusel de emociones desde que viviera un fuerte encontronazo con Cristina Porta en pleno directo. Ambas reporteras cubrían un acto en la plaza de toros de Las Ventas cuando la colaboradora de 'Sálvame' empezó a increpar a su compañera de cadena. Esta, enfadada, no dudó en responder a sus críticas y acusaciones. Horas después del incidente, la novia de Antonio David Flores ha hablado con SEMANA para aclarar lo que verdaderamente sucedió y contarnos cómo se siente ante lo que considera un "acoso y derribo" por parte de 'Sálvame'. "No hubo empujones ningún tipo de agresión física", empieza diciendo al referirse a la tensión que se vivió aquella tarde. Cansada de que se hable constantemente de ella, explica que pasar por situaciones como esta no son plato de buen gusto y todo ello ha hecho mella en su estado de salud: "Estoy en tratamiento psiquiátrico desde hace nueve meses".

Marta Riesco lleva mucho tiempo recibiendo asistencia de profesionales que velan por su salud mental: "Estoy en tratamiento psiquiátrico, tomo fluoxetina. Y yo hace nueve estaba de puta madre. Me han llamado 'Miss Fea', han pregonado que con cuántos hombres me había enrollado, que si me lié con una tía en Cantora, que si tengo un ojo a la virulé, como dijo el Maestro Joao... Jorge Javier Vázquez ha dicho que soy una cenutria y que me despidan. He tenido a un payaso siguiéndome por la calle. Y sigo trabajando. Desde que estoy con Antonio David parezco el puto demonio. Estoy harta de la censura. Yo no he hecho nada malo, solo estoy enamorada de un hombre".

La reportera aclara qué sucedió en su pelea con Cristina Porta delante de las cámaras

También ha querido puntualizar en SEMANA que su pelea con Cristina Porta tuvo lugar por las "provocaciones constantes" de su compañera de cadena. "Lamentable es que se me esté increpando y acosando. Ella, nada más verme, empieza a preguntarme por Antonio David", dice. Asimismo, detalla que cuando ella acudió a la convocatoria de prensa pidió expresamente no estar al lado del equipo de 'Sálvame': "A la prensa que cubrimos el evento nos dividen en programas. Yo, a los organizadores, les pido que no quiero estar al lado de 'Sálvame' porque no quiero movidas. Y Cristina Porta, desde que llegó a ese photocall, empieza un acoso y derribo contra mí".

Vídeo: Europa Press

"Ni estoy loca ni he dejado de lado mi trabajo", añade, dejando claro que no le quedó más remedio que responderle a Porta cuando esta empezó a lanzarle reproches y comentarios sobre la ropa que llevó al evento. "En Sálvame se ha llegado a pedir mi despido", sentencia. "Por órdenes de Mediaset no se me puede increpar. Prueba de ello es que se borró todo el fragmento entero de esta intervención de Porta conmigo. Llevo seis años en la cadena. Sé que Borja Prado es contrario a todo esto que está ocurriendo y como tenían miedo que yo dijese esto han quitado el vídeo".

"Por sufrir ataques de ansiedad he estado dos veces en un hospital", recuerda Marta Riesco a SEMANA

"¿Se puede humillar más que meterse con la ropa de una mujer? ¡Que llevan un año metiéndose conmigo! Recuerdo que por sufrir ataques de ansiedad he estado dos veces en un hospital", añade. Pedí que se me quitara de a lado de 'Sálvame' porque estas personas me han llevado a un tratamiento psiquiátrico y no me voy a poner al lado de ellos cuando ni Ortega Cano se quería poner al lado de ellos bajo ningún concepto

"Nadie ha investigado por qué estuve seis meses fuera del edificio de Mediaset después de que Jorge Javier pidiese mi despido. Tengo que recordar que estuve seis meses en un edificio haciendo fotocopias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Por tener la pareja que tengo?

Lo que es lamentable es que una mujer me increpe e un photocall. En 'Sálvame' quieren morir matando", concluye.