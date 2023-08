Marta Riesco revela quién es su nueva ilusión

Pese a los últimos desengaños, Marta Riesco sigue creyendo fielmente en el amor. Así lo ha demostrado ella misma en la última ocasión, cuando ha hecho uso de sus redes sociales para hablar largo y tendido sobre el flechazo que ha vivido con un joven turco en el festival Starlite de Marbella.

También te interesará Marta Riesco revela cómo vivió un ataque de pánico en Telecinco: "Me quería morir"

Marta Riesco revela cómo vivió un ataque de pánico en Telecinco: "Me quería morir" El mensaje de Marta Riesco a Rosalía por la nueva canción de Rauw Alejandro



Vídeo: @marta.riesco Instagram

La periodista ha tomado la palabra para hacer referencia a su última escapada a la ciudad malagueña en cuestión, a la que viajaba junto a una amiga sin llegar a imaginar que su ilusión sentimental podría volver a activarse en una discoteca. Precisamente en un establecimiento de ocio fue donde la que fuera reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ tuvo un encuentro con un chico al que decidió dar su Instagram: "Cuando lo vi, empezaron a sonar los violines de mi corazón", comenzaba explicando, visiblemente ilusionada.

Sin embargo, lo cierto es que la historia dio un giro de 180 grados que Marta Riesco nunca hubiera deseado. El chico no la siguió ni la escribió, pero la comunicadora tuvo oportunidad de encontrarse de nuevo con él en otro local nocturno de Marbella. Un momento en el que ambos mantuvieron una conversación y aseguraron volver a entablar conversación, por lo que el joven sí que finalmente se puso en contacto con la ex de Antonio David Flores e incluso la llegó a proponer que fuera a conocer Estambul si así lo deseaba.

La 'Pasión Turca' de Marta Riesco

Para la influencer, esta historia de amor ya ha sido bautizada como #LaPasiónTurca. A juzgar por sus palabras y por su forma de tratar el asunto, todo apunta a que Marta está plenamente encantada con haber podido conocer a este chico y poder así dar una segunda oportunidad al amor, la cual había perdido después de su ruptura con el exguardia civil. No obstante, Riesco aún no termina de fiarse del todo de su conquista, ya que considera que a menudo tiene comportamientos extraños como el de no seguirle en Instagram.

Sea como fuere, si algo tiene claro la periodista es que va a seguir informando a sus casi 200 mil seguidores de todo lo que ocurra en las próximas horas, y quién sabe si florecerá o no el amor entre ellos. Lo que es evidente es que Marta tiene una propuesta en la mesa para viajar a Turquía que, por ahora, no ha obtenido respuesta.