Marta Riesco reúne a sus padres en Nochebuena 33 años después de separarse

Marta Riesco ha cumplido su sueño. La periodista ha dado el paso de organizar la cena de Nochebuena en su casa de Madrid, pero no ha estado sola. Y es que ha conseguido reunir a sus padres por primera vez después de 33 años intentándolo. Para ella ha sido un gran día, ya que ha podido estar con ambos en un día tan especial como es la cena que da el pistoletazo de salida a las fiestas de Navidad.

Ella misma ha sido la encargada de anunciar la gran noticia con la que le han sorprendido sus padres: "✨🌲33 años ha tardado Papá Noel en concedernos a mi hermano y a mi el regalo que siempre le hemos pedido. Que mis papás se juntaran en Nochebuena. Por fin, me lo ha concedido y ¿sabéis qué? Todo el sufrimiento del 2023 ha merecido la pena por este momento. Me siento profundamente afortunada. Os quiero ♥️♥️✨💕🌲", ha escrito Marta Riesco junto a varias fotos, entre las que destaca una: la de ella con sus padres.

Marta Riesco consigue reunir a sus padres, que están separados, en Navidad

Ha sido un gran día para la periodista, que ha conseguido estar con los dos a la vez en una fecha tan señalada para todas las familias. Sus padres decidieron tomar caminos separados cuando Marta Riesco tenía apenas tres años, por lo que aunque es un logro que ha conseguido ya de mayor, le hace tremendamente feliz.

Es tal la felicidad que tenía hace unas horas al reunir a sus padres en su casa que la periodista no ha dudado en compartir todos los momentos que han pasado en familia. De hecho, a la reunión se han reunido otros miembros de su familia y un amigo de su hermano, que es de fuera pero está actualmente viviendo en Madrid.

Como no podía ser de otra manera, la que fuera reportera de 'El programa de Ana Rosa' ha querido hacerse una foto con toda su familia para guardarla para el recuerdo. Y le ha hecho una a sus padres juntos. A esta instantánea la ha llamado "la foto de su vida".

La periodista guarda ya para siempre esta bonita foto de ellos

Esta es una Navidad complicada para Marta Riesco, las primeras que pasa tras romper con Antonio David Flores, por lo que el apoyo de su familia es fundamental. La etapa que atraviesa es complicada, ya que le encantaría volver al trabajo, algo que disfrutaba muchísimo. Ella misma lo dijo abiertamente: "A todos los que me dais vuestro cariño, gracias. Lo único que pido es volver a trabajar en lo que llevo haciendo desde hace 15 años. Espero que el resto de cadenas, programas, presentadores valoren el trabajo que he estado desarrollando y me brinden la oportunidad de volver a hacerlo", comenzaba escribiendo la exreportera. Un llamado lleno de anhelo y angustia que evidencia el complicado momento por el que transita. Para ella el trabajo es refugio y está deseando volver para ejercer su profesión.

Y hacía una petición de lo más llamativa: "Solo pido TRABAJO. Además de todo este infierno que me tocó vivir, no me ha sonado el teléfono ni una vez para volver a mi profesión. Y me pregunto: ¿por qué? ¿Dónde está la sororidad? ¿Dónde están los compañeros de profesión que me dicen que me admiran y me desean que gane brindándome una oportunidad? ¿Por qué este miedo? Lo peor no es lo que me ocurrió. Lo peor es que después de tomar medidas contra algo que fue infernal no me suena el teléfono", señalaba tajante. ¿Conseguirá en 2024 Marta cumplir todos sus sueños?