Este martes, Marta Riesco ha celebrado su 35 cumpleaños por todo lo alto. Su aniversario ha tenido lugar el mismo día que el programa en el que trabaja, ‘Ya son las ocho‘ cumple la emisión de su programa número 100. Durante la emisión del espacio, Sonsoles Ónega le ha reprochado a la colaboradora haber ocultado su verdadera edad.

«Hay algo que me inquieta, Marta Riesco, que me perturba, que me atormenta», ha arrancado diciendo la presentadora al inicio del programa. «Hoy es tu cumpleaños y que sepan que yo me he enterado de que esta señora no me ha dicho la verdad y muero por saber por qué no me dijiste cuántos años tenías… Esto requiere una explicación». Marta no ha dudado en entonar el mea culpa al escuchar a la conductora echarle en cara su opacidad a la hora de hablar de los años que tiene. «Tengo 42», ha bromeado la periodista, «Hoy me ha dicho Lequio que enseñe mi DNI. La realidad es que cumplo 35. Mentí, pero no pensado que estaba haciendo una gran mentira. No mentí conscientemente porque si me quito años me quito 10. No estoy en una edad como para quitarme años», ha aclarado.

«Me ha hecho mucha gracia… Yo con los nervios dije esto y después de haberme confesado y haber dicho esto a Sonsoles me llama mi madre y me dice: ¿Pero tú por qué dices que tienes esos años? Y yo estaba en casa diciendo: ‘Esto no es verdad’. Fue un lapsus. Obviamente tengo las fotos en Instagram donde pone el número de años que tengo», añadía.

«Estoy encantada de tener 35 y estar viva»

«No estoy tarada. De repente todo el mundo ha hablado de la gran mentira de Marta Riesco… ¡Madre mía!», ha lamentado sobre los comentarios surgidos sobre su edad. «Estoy encantada de tener 35 y estar viva», añadía ante la mirada atenta de sus compañeros y Sonsoles Ónega. «A lo mejor cuando empiece con los 40 empiezo a decir que tengo 30», bromeaba la colaboradora. La presentadora le ha lanzado: «Yo tengo 44 y lo digo tan fríamente».

Será este viernes 8 de abril cuando Marta Riesco celebre de manera oficial su 35 cumpleaños en compañía de sus seres queridos. La periodista e influencer acudirá a partir de las 20.30 horas del próximo 8 de abril a la calle Velázquez 47, de Madrid. Se trata de una de las mejores zonas de la capital. Según explican a SEMANA esta revista hay una sala reservada en la parte inferior del local llamada ‘Santuario’, donde gozará de total privacidad junto a sus seres queridos.

Marta Riesco celebrará su 35 cumpleaños en una conocida sala de Madrid

«Además de la cena, habrá también un DJ. Marta se ha dejado aconsejar por nuestra gastro y también se dejará sorprender. De hecho, la tarta la trae otra empresa y será para ella muy muy especial», dicen a SEMANA sobre el cumpleaños de la novia de Antonio David Flores. Según la carta de la web del sitio, sus invitados podrán disfrutar de platos tan deliciosos como ceviches, tartares o lo que ellos denominan «ritos carnívoros», una oferta gastronómica que promete satisfacer al entorno de Marta.

