Marta Riesco responde a Diego Arrabal: "A mí no me paran los pies ni cuatro como tú"

"Van a pasar cosas con Antonio David Flores y ella va a reventar como nunca", decía Diego Arrabal recientemente. El paparazzi decía poseer información que iba a provocar el enfado de Marta Riesco y lo hacía completamente convencido de ello. Aseguró que iba a ser "un caballo desbocado y que entraría en bucle" cuando descubriera lo que se venía. "La veo con muy mala leche...Marta sabiendo todo lo que sabes y jugando a esto...Esto no tiene perdón", comentó cuando ella publicó el libro que estaba leyendo tras su ruptura: 'Amor Zero. Cómo sobrevivir a los amores psicópatas'. Pues bien, días después de aquello Marta Riesco ha reaccionado públicamente, dejando claro a Diego que nada ni nadie conseguirá amedrentarla. Ha hecho gala de su frase icónica "No tengas miedo" y ha respondido a todos aquellos que la mencionan, empezando por Arrabal.

"¿En qué mundo vives Diego Arrabal pensando que alguien le puede parar los pies a alguien? Somos libres, igual que tú eres libre de decir mentiras en tu canal. Diciendo que tienes declaraciones de que Antonio David está con alguien...", asegura Marta Riesco. En su trayectoria ha demostrado no tener pelos en la lengua, más aún desde que está fuera del universo Mediaset. "A mí no me paran los pies ni tú ni cuatro como tú o como mi pareja porque soy una tía libre. Cuando hablas desde la libertad no hay nada ni nadie en el mundo que te pare. Saca todo lo que dices que tienes...", advierte Marta. La joven no está dispuesta a que nadie le corte las alas, mucho menos a que traten de silenciarla con asuntos relacionados con su vida personal. Tiene más que claro cómo ha sido su historia de amor con Antonio David, así como las conversaciones que los dos han tenido tras su ruptura y sus intentos de reconciliación.

Por ello, no se plantea que haya informaciones que impliquen a ambos, al menos más allá de lo que ella ya ha contado a sus más de 180.000 seguidores. "Que tienes unas informaciones de mi ex. Pero si él no te coge ni el teléfono, solo sabes cuando he hablado contigo diciéndote verdades. Ahora te dedicas a ponerme a caer de un burro. En nada me voy al barro con vosotros", aseguraba. Dicho y hecho, ya que solo unas horas después se estrenaba en un canal de Youtube, donde promete sincerarse acerca de su vida y donde responderá a todos aquellos que pongan en duda su palabra. Marta Riesco no cree que nadie desmienta sus afirmaciones, por lo que está más tranquila por esta razón. "Absolutamente punto por punto de lo que he contado es cierto. Nadie saldrá a desmentirme", añade.

Quien, de momento, sí ha salido a responderla es Rocío Flores. La hija de Antonio David había sido acusada de ser la culpable de su ruptura, pero ¿qué tiene que decir ante eso? Sin ganas de entrar en guerras con la que ha sido la novia de su padre hasta el mes de abril, Rocío ha tildado la actitud de Marta como "lamentable y vergonzosa".