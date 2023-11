El vídeo de la insólita conversación entre Marta Riesco y la Reina Letizia

Vídeo: @marta.riesco

Si a Marta Riesco no la quiere Mediaset, en cambio, no sucede lo mismo con 'La Razón'. La exreportera de Telecinco ha sido una de las flamantes invitadas al evento por el 25 aniversario del diario, donde ha coincidido con numerosos rostros de la actualidad nacional. Desde Sussana Griso, pasando por Belén Esteban o Agatha Ruiz de la Prada, nadie se ha querido perder esta fiesta madrileña que ha contado con la presencia de los Reyes. La Reina Letizia hacía su aparición estelar, guapísima, presumiendo de hombros tonificados y vestido Bardot negro ajustadísimo. Como ya es costumbre, ha sido la gran protagonista de esta fiesta del periodismo en la que se ha rencontrado con compañeros de profesión. El Rey Felipe VI, elegantísimo, por otra parte, no ha podido hacerle sombra a su mujer. Como también ya es costumbre...

Ha sido después del acto 'protocolario' cuando se ha producido el insólito encuentro entre doña Letizia y la ahora presentadora. La madre de la Princesa Leonor no ha dudado en acercarse al resto de asistentes y saludarles personalmente, muy cercana en todo momento. Ha sido en un punto de este 'paseíllo' cuando las dos mujeres han compartido unas breve charla que han quedado grabadas en el móvil de Marta. Lógicamente, la también 'influencer' que vive por y para las redes ha compartido el especial momento con todos sus seguidores en su cuenta personal de Instagram. Pero, ¿de qué han hablado?

La Reina Letizia agradece a Marta Riesco sus cariñosas palabras

En el vídeo se puede ver a la Reina Letizia acercándose donde está Marta Riesco. Ni corta ni perezosa, la exnovia de David Flores se ha aproximado a la monarca y le ha dedicado unas cariñosas palabras mientras esta le cogía la mano en forma de saludo. "Hola Letizia: encantada, me caes fenomenal y estás guapísima", le ha dicho nada más tenerla de frente. Sin desviar la mirada, la mujer de Felipe VI ha agradecido el gesto con mucho entusiasmo. "Gracias, me gusta mucho que me lo digas, no creas", le ha contestado entonces. "Es que estás espectacular", se ha reafirmado Marta ante una doña Letizia muy sonriente y complacida. Sin duda, un momento muy singular que ha dejado entrever lo cómoda que se encuentra la Reina cuando le toca codearse con profesionales de los medios de comunicación.