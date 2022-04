Aunque Marta Riesco retomó el trabajo este pasado martes, no ha sido hasta ahora cuando se ha atrevido a sentarse en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para hablar sobre cómo se encuentra y cómo está viviendo su ruptura de Antonio David Flores. «La verdad es que estoy mejor, he pasado unos días complicadas. Estoy en tratamiento, tuve un episodio de ansiedad y el médico me dijo que había tenido una recaída», ha empezado diciendo la periodista a su vuelta al trabajo.

Marta Riesco tuvo que estar unos días fuera del trabajo y no dudó en irse a su prueblo para desconectar, algo que no consiguió del todo: «Me aparté del trabajo, me fui a mi pueblo. No pude desconectar dl todo. Traté de no ver televisión. Me ponen muy nerviosa las mentiras. Estos días me han servido para estar tranquila. Estoy con medicación. Llevo con medicación desde hace cinco meses».

Ante la pregunta de Joaquín Prat sobre cuál es actualmente su estado, Marta Riesco es clara: «Estoy soltera y sin compromiso», dice. Sin embargo, no se moja cuando le preguntan si la ruptura es definitiva: «No te puedo decir si es definitiva, solo el tiempo lo dirá. Si es para mí, él hará que sea para mí. Lo único que te puedo decir es que estoy más tranquila, no entro en los detalles, porque el nivel de exposición que he tenido ha sido demasiado. He respondido a preguntas…», continúa diciendo.

El cumpleaños de Antonio David Flores es el próximo 24 de abril, por lo que surgen duda sobre qué ocurrirá en la celebración. Marta Riesco podría o no acudir al evento que organice el ex Guardia Civil y es rotunda al hablar de ello: «Para que yo vaya, se tienen que dar unos pasos que todavía no se han dado», ha declarado la periodista rotunda. Cuando quedan apenas cuatro días para su cumpleaños, desconocemos qué ocurrirá. ¿Habrá algún movimiento por parte de Antonio David Flores que lleve a Marta a dar el paso de acudir al cumpleaños de su ex?

Marta Riesco no cierra las puertas a una reconciliación

Marta ha hablado mucho durante estos meses, y de algunas cosas, se arrepiente: «Jamás me arrepentiré de nada, enamorarse es fantástico», comenta. Sin embargo, sí se arrepient de haber roto con Antonio David Flores en directo: «Me arrepiento de que me he dejado llevar y no me he dado cuenta de la repercusión. He dicho cosas que no debería de haber dicho. Me arrepiento de haberlo roto con él en directo, me dejé llevar por los sentimientos. El tiempo me va a quitar o dar la razón».

Aunque ahora mismo está soltera y sin compromiso, tal y como ella misma ha dicho, Marta no ha dado el paso de quitar el cepillo de dientes de Antonio David: «No he tirado su cepillo de dientes a la basura», comenta entre risas. Ha añadido, además, que ella tomó la decisión de independizarse para irse a vivir con él, por lo que comparten gastos desde hace ya un tiempo.

Marta decidió dejar a su pareja justo cuando esté comentó que no iría a su cumpleaños, pero ahora quiere dejar claro que no fue esto lo único que le llevó a tomar esa decisión: «No tendría ningún problema en hablar, puedo decir que él no viniese a mi cumpleaños no fue una pataleta mía. Obviamente han pasado muchas cosas, han habido muchas cosas y yo he movido fichas. No te digo los detalles porque no es una cosa de Marta, es una cosa de otras personas, que involucra a todas personas. Sobre por qué no ha ido a su cumpleaños».

Te interesará saber...