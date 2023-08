Marta Riesco se ha convertido en protagonista de la actualidad, aunque de manera indirecta. Olga Moreno ha ofrecido su entrevista más esperada en SEMANA después de meses alejada del foco mediático. Ha hablado en el interior de esta revista para contar cómo está viviendo el primer año de relación con Agustín Etienne, pero también para contar que en su vida han pasado muchas cosas a lo largo de estos meses, como iniciar los trámites de divorcio con Antonio David Flores o cerrar su tienda de Málaga.

Esta entrevista de Olga Moreno no ha pasado desapercibida para nadie, pero tampoco para rostros conocidos como Marta Riesco. La periodista ha hablado sobre esta entrevista, pero ha lanzado un zasca que por supuesto, no ha pasado desapercibido: "¿Cuántas lleva? Cinco me parece, ¿no? Bueno, es a lo que se dedica, hace bien, la verdad, ganando dinero y hablando de su vida... Yo creo que hace fenomenal", ha declarado a Europa Press.

Se ha pronunciado sobre la reaparición de la sevillana

Olga Moreno ha querido desvelar en SEMANA que por fin ha encontrado un hombre que le respeta y le da su sitio, una declaración que no ha pasado desapercibida para Marta Riesco: "Ojalá todas encontremos un hombre que nos de nuestro sitio y que nos respete. Qué bien verla tan feliz. A mí me hubiese gustado que también me hubieran dado mi sitio, la verdad", ha continuado explicando.

Y no se olvida de la polémica que surgió cuando apareció ella en escena: "Yo me alegro porque al final lo importante es que mira, de este triángulo que se formó ella está súper feliz. Cuando yo estaba trabajando ella estaba súper mal y que esté tan feliz me pone muy muy contenta".

Marta Riesco está feliz por el buen momento de Olga Moreno

A pesar de que ha hablado maravillas de ella, a Marta Riesco sigue sin caerle bien Olga Moreno, porque han sido muchas las cosas que han pasado: "No, no me cae bien. La verdad es que no me cae bien. Me hace gracia que han dicho que yo me había ofrecido a todas las revistas y a los realities, y no es así. Estoy callada. Me resulta irónico cuando a esta mujer no le falta hacer nada", declara rotunda.

