Marta Riesco trata de superar los complicados momentos por los que atraviesa. Desde su veto en Mediaset y posterior ruptura con Antonio David Flores, la que fuera reportera de 'El programa de Ana Rosa' está cada vez más centrada en sus nuevos proyectos. Como ella misma ha confesado, está inmersa en la creación de su biografía, que está escribiendo de su puño y letra. Dice que, a partir de ahora, sólo va a hablar a golpe de exclusiva, "como han hecho todos ellos y yo no me he llevado un duro: Rocío Flores, Olga, Antonio David, todos". Marta reconoce que todavía está enamorada de su ex, pero está en proceso de curación: "Ya he quitado en casa todo lo que me recuerda a él".