Marta Riesco revela sus planes de maternidad: "Voy a congelar los óvulos"

Marta Riesco ha hecho de las redes sociales sus principales aliadas. Tras haberse alejado de la televisión y haber roto con Antonio David Flores, la que fuera reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ se refugiaba en el universo 2.0 y en sus casi 200.000 mil seguidores, a los que ha narrado cómo han sido estos últimos meses. Tal ha sido el vínculo que se ha creado entre la influencer y sus fans, que incluso en esta última ocasión ha abierto su corazón como nunca antes para llevar a cabo una confesión maternal totalmente inesperada.

Vídeo: @marta.riesco Instagram

La periodista ha confirmado que entre sus planes está el de ser madre. Pese a no haber encontrado un compañero de vida con quien compartir esta experiencia, Marta Riesco tiene claro que quiere vivir la maternidad: “Me quiero congelar los óvulos porque tengo claro que quiero ser madre. Esto es un debate bastante grande que ya desarrollaré”, ha comentado en su cuenta de Instagram, dejando entrever que está dispuesta a formar una familia.

Lejos de dejar ahí su testimonio, la comunicadora ha hecho de nuevo referencia a su deseo de convertirse en madre: “Pensaba que iba a ser madre en otras circunstancias, pero debería y creo que lo voy a hacer, congelar los óvulos. Tengo un año para hacerlo porque ya el año que viene soy mayor para hacerlo. Y creo que viendo a mi amiga Isabel, una de mis mejores amigas que lo ha hecho y ahora ha sido madre, en la manera en la que ella ha decidido, creo que me voy a animar y lo voy a hacer”, ha continuado.

De esta manera, Marta ha aclarado que está dispuesta a iniciar el proceso de la mano de los mejores profesionales para que todo salga según lo previsto: “Me voy a informar bien de cómo es el procedimiento y todo lo que tengo que hacer, pero me voy a congelar los óvulos. Esto es una cosa que llevo mucho tiempo pensando. Hace un mes estuve en el ginecólogo y me dijeron que tenía mi capacidad ovárica a tope”, ha revelado, visiblemente contenta por poder hacer su sueño realidad de cara al futuro.

Marta Riesco sigue el consejo maternal de Ana Rosa Quintana

La de la maternidad es una idea que lleva rondando en la cabeza de Riesco durante mucho tiempo. Tanto es así, que la periodista ha asegurado que se trata de un tema que habló con excompañeras como Lara Álvarez o Ana Rosa Quintana. De hecho, ha indicado que esta última “le cogió por el pasillo y le dijo: ‘Marta, congélate los óvulos’”: “De repente se me han venido todos esos pensamientos y he dicho ‘es el momento’. Me veo capacitada para el día de mañana tener hijos, sea sola o con pareja, pero es mejor estar preparada y ahora en el momento que se puede congelarlos y ver qué pasa”, ha zanjado a través de stories.

Marta Riesco está mostrando a sus seguidores una faceta de sí misma absolutamente desconocida. Con ayuda de profesionales y de sus seres queridos, la periodista ha conseguido poco a poco salir del pozo en el que se había sumergido dada su incertidumbre laboral y su ruptura con Antonio David Flores. Ahora, día tras día, la comunicadora hace gala del buen momento en el que se encuentra en sus redes sociales, en el que ha optado por llevar a cabo una vida basada en hábitos saludables y en refugiarse en la compañía de sus más allegados.

