La llamada de la discordia sigue coleando y aún no se sabía a ciencia cierta quién miente y quién dice la verdad y es que tanto Rocío Carrasco como Marta Riesco aseguran que jamás mienten, a la vez que prometen decir toda la verdad sobre el entuerto que ahora las enfrenta. Eso sí, resulta imposible conciliar sus versiones, pues no hay punto de encuentro, aunque ambas dicen tener en su poder pruebas que vendrían a validar su postura. La actual pareja de Antonio David Flores asegura que recibió una llamada por parte del director de una revista y en que esa conversación participó Rocío Carrasco para ofrecerle supuestamente un hueco en su próximo concierto para cantar su ‘No tengas miedo’ en honor a Rocío Jurado. La exmujer del ex guardia civil lo niega rotundamente y como prueba muestra imágenes del restaurante en el que tuvo lugar esa supuesta llamada y vendrían a demostrar que Rociito no participó en modo alguno en la misma. Sin embargo, aún hay dudas, pues las horas no cuadran -ya han explicado el desfase horario en las grabaciones certificadas por la empresa de seguridad- y ahora Marta Riesco anuncia que ha pedido dichos vídeos y que la respuesta ha sido negativa.

“Solo para que lo sepáis. He pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante de ese día y de esa franja horaria al completo. Y no me las dan ni me las quieren enseñar. Tendré que hacerlo judicialmente”, escribe Marta Riesco para poner en preaviso a sus fans de que ha tratado de ofrecer su versión de los hechos con las mismas imágenes y que le ha sido imposible ante la negativa del restaurante de cederle las grabaciones o permitirle que las vea para comprobar si efectivamente lo que se muestra es lo único que existe. Ahora bien, quizá el motivo de esta negativa es que Marta Riesco no forma parte de esas imágenes y Rocío sí, razón por la que sí se la ofrecen a una parte y no a la otra contraria.

Rocío Carrasco aparecía este martes en ‘Sálvame’ dispuesta a responder a todas las cuestiones que Marta Riesco había dejado en el aire. Esta cabreada. Muy cabreada. Tenía las ideas claras y desde el propio restaurante mostró cómo las cámaras del establecimiento habían sido testigo de todo. Con estas imágenes en su poder, puede demostrar que ella no llamó por teléfono, que tampoco participó en dicha conversación y que en su mente no cabe la posibilidad de ofertarle un trabajo a Marta Riesco, ni directa ni indirectamente. Ahora bien, no todos confían en estas imágenes y hay voces que destacan que la llamada podría haberse alargado una vez que el director de la revista volvió a la mesa con Rocío Carrasco y Fidel Albiac o que incluso podría existir una segunda llamada, que sería a la que Marta hace alusión.

Ahora Marta Riesco se ha quejado públicamente de que no se le ha brindado la oportunidad desde el citado restaurante de analizar dichas imágenes. Con ellas, Marta querría ver si esa llamada que se muestra que el director de una revista atiende desde la distancia de la mesa en la que almuerza con Rocío y Fidel se corresponde con la que ella recibió. También si la duración es la misma y así sustentar su respuesta que, por sorpresa, no ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en su programa, dado que se ha entendido a bien no darle un hueco a Marta y tratar esta polémica con las dos protagonistas en la distancia, por lo que la novia de Antonio David Flores no ha tenido opción de sacar el as en la manga que decía poseer.

