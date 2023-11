La llamativa frase de Marta Riesco tras las polémicas fotos de Olga Moreno y Antonio David Flores

Antonio David Flores y Olga Moreno como en los viejos tiempos. Parecía imposible, pero unas recientes fotografías de ambos disfrutando de una noche juntos a la vista de todos han hecho saltar todas las alarmas. Durante tres horas y con la única compañía del otro, la extinta pareja derrochaba complicidad, foto que. Incluido a Agustín Etienne, el que ha sido pareja de la hispalense hasta hace muy poco. Aunque no han querido ninguno de los dos desvelar en qué punto se encuentra su relación, los rumores de ruptura han empezado a circular por la Red y es que el representante de artistas ya no sigue en sus redes sociales a Olga. No ha borrado, en cambio, las fotografías que tenía con ella, las cuales siguen intactas en su perfil, una bomba que por supuesto ha llegado a oídos de Marta Riesco, expareja de Antonio David Flores.

Marta Riesco y su polémica frase tras publicarse que Olga Moreno y Antonio David salen de copas

Aunque la periodista ha preferido no nombrar a nadie, ha posteado una frase con la que confirma que jamás se esperó este giro de los acontecimientos. "La realidad supera la ficción", escribe Marta Riesco. Una reflexión que deja ver su sorpresa y que, por cierto, llega meses después de que Olga anunciara que había iniciado los trámites legales para divorciarse del padre de su hija. No cargó en la entrevista contra él, pero sí encumbró a la que era entonces su pareja, Agustín Etienne. "Ya puedo decir que estoy con un nombre que me respeta, me da mi sitio y me hace feliz", confesó Olga Moreno a la revista SEMANA, un encuentro exclusivo en el que no mencionó nada sobre sus quedadas o encuentros con Antonio David. Ahora ninguno ha podido evitar que la cuenta 'La Cuernis' publicara detalles de su velada.

Cabe señalar que tras este cara a cara de Antonio David y Olga Moreno él publicó un texto en su cuenta de Instagram que, aunque pasó desapercibido, ahora cobraría un especial sentido. En ella hablaba de cómo tomar las olas de la vida y de cómo su noche anterior le había hecho pensar. "Anoche viví un momento que me lleva a esta reflexión. Hay dos tipos de surferos...los que necesitan de un remo para tomar las olas de la vida (equivocadamente creen que deben estarle agradecidos de por vida) y los que no cogen la ola incluso siendo la perfecta por miedo a caerse una vez más demostrándose su cobardía. PD: Las olas para surfear vienen en secuencias de tiempo, son cíclicas como las oportunidades de la vida. Soy de los que prefieren agarrarse a la tabla (la familia) porque nunca se hundirá. El remo puede ser cualquiera y se hunde. Lo peor es que puedes hundirte con él", escribió. Unas palabras que podrían explicar el porqué de su acercamiento con Olga Moreno, con quien rompió en el año 2021.

Ahora su última ex, Marta Riesco, asegura no salir de su asombro. No mantiene ningún contacto con Antonio David, pero eso no quita que se quede sin palabras al ver que ambos tienen muy buen rollo entre ellos. Fue hace solo unos días cuando ella reconoció lo duro que se le estaba haciendo este duelo en el que, sin querer, a veces le acompañan los pensamientos negativos. "De repente pienso que no puedo con esto, con esta situación y por qué me está pasando esto a mí y por qué estoy volviendo a pensar en ciertas cosas y es normal: esto es un proceso en el que hay días buenos, malos y tenemos que pasar por todas las etapas", aseguró.