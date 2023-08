Marta Riesco y Antonio David Flores pusieron punto y final a su relación hace cuatro meses. A lo largo de este tiempo, la periodista ha seguido adelante con su vida, pero aún siente cierto malestar por cómo terminó su idilio con el malagueño. "Yo entiendo que no quiera saber nada de mujeres porque es complicado que encuentre una que le haya querido como yo y que haya apostado tanto por amor. Todo lo que venga detrás de mí con él, seguramente le parezca una miseria. Para eso, es mejor estar solo", dice sincera a Europa Press en un acto celebrado en Madrid.

Reconoce que no se arrepiente de haber salido con él: "Él dijo hace poco como que las peores decisiones de su vida las había tomado los últimos tres años. Pues yo, he tomado súper malas decisiones, pésimas, pero no me arrepiento porque todo es un aprendizaje y al final, la persona que soy ahora es también por todo lo que he perdido por el camino y yo, al contrario que él, no me arrepiento de nada". Al ex de Rocío Carrasco y Olga Moreno lo describe como la persona que más ha amado en su vida: "La persona que más he amado en mi vida y creo que nunca me enamoraré de esa manera a pesar de todo lo que me ha ocurrido, por desgracia. Pero lo intentaré".

Marta Riesco lamenta que Antonio David "no se haya comportado como un hombre"

"No, no me he sentido utilizada, para nada. Me he sentido gilipollas". No oculta que aún hay heridas que duelen. E incluso lanza un duro reproche al que en su día creyó era el gran amor de su vida. El mayor obstáculo en su idilio fue "que él no se haya comportado como se debería haber comportado: como un hombre. Y que no hubiese sacado la cara por mí en el peor momento de mi vida".

Marta Riesco también recuerda a Rocío Flores, hija de Antonio David, como alguien que influyó en su ruptura: "Me hizo muchísimo daño, pero lo mismo que yo le importo a ella, me importa ella a mí: nada. Como diría Luz Casal 'y no me importas nada'" "Claro que sí, ya lo dije, sí". La que fuera reportera de 'El programa de Ana Rosa' ya ha pasado página y desvela su deseo de volver a enamorarse: "Ahora ya sí, ya tengo ganas de enamorarme. Creo que es la primera vez que contesto esto: me apetece, sí. Nadie se merece que yo ya no me enamore por su culpa".

Marta Riesco reacciona a la portada de Olga Moreno en SEMANA

Cuando se le pregunta por Olga Moreno, que ofrece una entrevista en exclusiva en la revista SEMANA, no duda en mostrarse igual de honesta. "No, no me cae bien. La verdad es que no me cae bien. Me hace gracia que han dicho que yo me había ofrecido a todas las revistas y a los realities, y no es así. Estoy callada. Me resulta irónico cuando a esta mujer no le falta hacer nada", declara rotunda. Marta se alegra de que a la sevillana le vaya de maravilla con su actual pareja, Agustín Etienne. "Yo me alegro porque al final lo importante es que mira, de este triángulo que se formó ella está súper feliz. Cuando yo estaba trabajando ella estaba súper mal y que esté tan feliz me pone muy muy contenta".