Marta Riesco celebrará este viernes por todo lo alto su 35 cumpleaños. Lo hace ilusionada con los giros que ha dado su vida, especialmente, en lo que se refiere al plano sentimental. Enamorada de Antonio David Flores y de plena actualidad en los medios de comunicación, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha organizado para este viernes una fiesta en un increíble restaurante de Madrid llamado ‘Ritual‘, donde planea vivir una noche inolvidable junto a sus amigos, pareja y personas de absoluta confianza. SEMANA publica en exclusiva todos los detalles de esta cita en la que Marta Riesco será la auténtica protagonista, tal y como revelan a este medio. «Marta lo celebrará en petit comité. Asistirán sus personas más cercanas, su familia…Estamos hablando de unas 20 o 30 personas», nos cuenta la mánager de Ritual, Silvia Cuadrado.

La periodista e influencer acudirá a partir de las 20.30 horas de este viernes 8 de abril junto a sus invitados a la calle Velázquez 47, una de las mejores zonas de la capital. Según explican a esta revista hay una sala reservada en la parte inferior del local llamada ‘Santuario’, donde gozará de absoluta privacidad junto a sus seres queridos. «Además de la cena, habrá también un DJ. Marta se ha dejado aconsejar por nuestra gastro y también se dejará sorprender. De hecho, la tarta la trae otra empresa y será para ella muy muy especial», dicen a SEMANA sobre este cumpleaños que tanto interés despierta. Agasajará a sus invitados con un menú exclusivo que prefieren no detallar para no reventar la sorpresa a la cumpleañera, pero según la carta publicada en su web, ofrecen ceviches, tartares o lo que ellos denominan «ritos carnívoros», una oferta gastronómica ante la que Marta ha caído rendida a sus pies.

El lugar elegido para su fiestón ha sido adelantado por ‘Algo pasa tv’, quien maneja la información de que habrá posado oficial junto a Antonio David Flores ese día. De este modo, se confirmaría que Marta y Antonio David comienzan a hacer vida como pareja con total normalidad. Días después de que SEMANA publicara en exclusiva las imágenes más buscadas de ambos, Marta vive con toda naturalidad esta relación sentimental que tanto ruido ha hecho estos meses.

La comunicadora recibía este miércoles, día oficial de su cumpleaños, uno de los regalos que le ha hecho su chico, quien, por cierto, está mostrando su lado más romántico. El ahora youtuber le ha enviado a la redacción de su trabajo un enorme ramo de rosas, cuya firma no dejaba lugar a dudas. «¡Muchas felicidades! Te amo. A.D«, iniciales que corresponden a su pareja, de la que se declara profundamente enamorada. A pesar de que ella no ha entrado en detalles acerca de cómo será su fiestón, sí ha revelado que la celebración con sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’ será antes de su fiesta del viernes: “Voy a celebrar hoy con la gente que está aquí, el viernes con la gente que esté el viernes y con la que pueda”. Sin nombrar a Antonio David, nadie duda de que él no se perderá esta cita tan especial para Marta.

Te interesará saber...