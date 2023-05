Marta Riesco muestra su libro de cabecera: ‘Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas’

Marta Riesco está pasando por una difícil etapa después de que fuera despedida de su trabajo y por su ruptura con Antonio David Flores. La periodista intenta sobreponerse a las pruebas que le pone la vida, aunque, según ha explicado ella misma, su expareja ha intentado volver con ella. La colaboradora ha compartido con todos que ha recurrido a su libro de cabecera para poder recomponerse y muchos usuarios en las redes sociales han asegurado que se trata de una clara indirecta para el excolaborador de 'Sálvame'.

Horas después de publicar que su expareja había intentado volver con ella, Marta Riesco se empoderaba y salía de fiesta para desconectar de todo lo que le estaba pasando. Al volver a casa, no podía dormir, y se ponía a leer su libro de cabecera para poder sobrellevar esta situación. Se trata de una obra titulada 'Amor zero: Cómo sobrevivir a los amores psicópatas' y está escrita por el doctor Iñaki Piñuel. En sus páginas el psicólogo intenta ayudar a todos los lectores "a salir de este tipo de relaciones destructivas, identificar precozmente a un psicópata integrado y cerrar las vías para que ninguno entre nunca más en tu vida. Existen muchas personas, a los que los psicólogos llaman «psicópatas integrados», que viven y se comportan con aparente normalidad aunque son capaces de hundirte la vida cuando te conviertes en su pareja".

Marta Riesco mostraba en sus historias de Instagram el libro, aunque tachaba la palabra "psicópata" con la mano. Pero, ¿qué nos está intentando decir la periodista? La imagen en cuestión ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Muchos usuarios de Twitter han lanzado varias teorías al respecto y han considerado que se trata de una indirecta hacia Antonio David Flores. Igualmente, la reportera también ha indicado que está muy centrada en el capítulo ocho del libro, que se titula "mi vida tras el paso de un huracán de categoría cinco".

Marta Riesco no quiere ninguna reconciliación con Antonio David Flores

En los últimos días se ha hablado mucho acerca de una posible reconciliación entre Marta Riesco y Antonio David Flores. Esto se debe a que varios usuarios reconocieron una de las bolsas del excolaborador de 'Sálvame' en casa de la periodista a partir de una historia en Instagram de esta última. Con las últimas declaraciones de la reportera en la que afirma que su expareja quiere volver con ella, también ha dejado claro que no está dispuesta a hacerlo. "Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades. Querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre", dejaba claro.