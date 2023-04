Marta Riesco monta en cólera y lanza una advertencia a Antonio David Flores

Marta Riesco está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida después de anunciar hace unas semanas su ruptura con su pareja, Antonio David Flores. Entonces, la periodista aseguró que todo era culpa de su hija, Rocío Flores, y dejó claro que estaba dispuesta a seguir adelante con el nuevo capítulo de su vida. Sin embargo, a lo largo de todos estos días, los tiras y aflojas entre los tres protagonistas de la historia no dejan de sucederse. Este viernes, la reportera ha montado en cólera después de ver a quien fuera su novio haciendo un directo en el que hablaba de su ruptura. Por ello, no ha dudado en lanzar una advertencia y amenazar con romper su silencio.

En un directo, Antonio David Flores ha explicado que su ruptura con Marta Riesco es "sin retorno", aunque va a seguir apoyándola porque la considera su amiga. No quiere hablar de su hija porque esta le pidió expresamente que no hablara de sus temas personales y quiere defender su decisión. En un momento dado, el que fuera colaborador de 'Sálvame' no podía parar de reírse después de leer uno de los comentarios de sus seguidores en el que se decía que estaban culpando al perro de todo lo que había pasado. Todo esto ha provocado que la periodista utilizara sus redes sociales y advirtiera a su expareja."Pues ahora me tocará a mí, ¿no?", escribía y dejaba claro que estaba dispuesta a romper su silencio.

Sin embargo, no contenta con esto, la reportera continuaba compartiendo a través de sus historias de Instagram varias capturas de pantalla en las que podemos leer algunos de los mensajes que le mandan sus seguidores en los que se acusa a Antonio David de aprovecharse de ella. Marta Riesco está enfadada y no duda en hacérselo saber: "Siento una vergüenza y no sabéis cómo me puedo sentir en este momento. Lo di todo y perdí todo, pero saldré adelante". Además, sigue apuntando hacia Rocío Flores de ser el motivo del fin de su relación con Antonio David Flores: "Sí, sigo culpando a tu hija de todo lo que ocurrió y a ti por permitirlo". De la misma forma, la periodista también mostraba una alianza dando a entender que podría haber habido una pedida de mano entre ambos. A la instantánea le acompañaba este texto: "No te preocupes que ya me reiré yo".

Marta Riesco intenta ser positiva a pesar de estar "jodida"

Su ruptura con Antonio David Flores le pilló por sorpresa, pero hizo las maletas y regresó a Madrid con la única intención de volver a su vida. Aunque los primeros días han sido para ella especialmente duros, su objetivo es recuperarse y poner todo de su parte para reflotar su ánimo. "Que estoy jodida, por supuesto que estoy jodida. Estoy de hecho muy jodida, que siento que desde hace un tiempo todo me pasa a mi. Que recibo mensajes, que no voy a recuperar mi carrera, que he perdido mi carrera, que he perdido mi profesión, que he perdido todo...", dice. Es consciente de que en tiempo récord todo se ha desmoronado, pero intenta ser positiva.