Marta Riesco, al límite: “No dejaré que me quite nadie las ganas de vivir”

Marta Riesco intenta salir adelante después de los difíciles golpes a los que se han enfrentado en los últimos tiempos. La periodista ahora se enfrenta a la traición de una de las personas más importantes que estaba en su vida. Se trata de una amiga diseñadora que se ha ido de su lado y lo ha hecho arremetiendo duramente contra ella: "No me importa su vida, sus rupturas ni sus dramas". Ahora, la reportera de televisión ha lanzado un importante mensaje al respecto y ha reflexionado sobre las amistades interesadas que ha tenido en los últimos tiempos.

Nuria, creadora de Modaresiliencia, hacía pública la ruptura de su amistad con Marta Riesco. Lejos de quedarse de puertas para adentro, la emprendedora aseguraba que no tenía ningún tipo de interés en los problemas de la reportera. "Solo tengo tiempo para trabajar y no voy a permitir que nadie juegue con eso. La desicisión de a quién visto es exclusivamente mía", decía después de conocerse que Rocío Flores ahora también viste de esta marca. Cansada de todo, la periodista ha llegado a su límite y ha compartido una profunda reflexión al respecto: "He perdido mi trabajo, mi pareja y la persona que se presentó en mi casa y en la que me apoyé los últimos meses. De la misma manera, estuve en sus horribles semanas apoyándola y abriéndole las puertas de mi hogar. Ahora está intentando venderme tanto ella como su madre. Pero, ¿sabéis que? Que sigo adelante, sigo luchando y no voy a dejar me quite nadie las ganas de vivir y las ganas de recuperar aquello que he perdido. Por supuesto, sigo creyendo en el amor y en la amistad".

Previamente, Marta Riesco también ha explicado qué es para ella la amistad y qué supone para ella la actitud que ha tomado la que un día fue una buena amiga. En concreto, la periodista cuenta que se ha quedado sin lágrimas pues en los últimos meses ha tenido muchas decepciones con muchas personas. "Parece que todas las malas personas se acercan a mí para herirme justo cuando intento desplegar mis alas. Alas que intentan romperme cada vez que me ven volar", admite e insiste en que no paran de intentarle romper las alas "cada vez que me ven volar".

Marta Riesco está cansada de "las personas que se aprovechan de otras"

La que fuera reportera de 'El programa de Ana Rosa' insiste en que no le gustan "las personas que se aprovechan de otras y a nadie le gusta tener cerca a quien traiciona". Respeta a la que un día fue su amiga y hace una clara declaración de intenciones: "Las amenazas de las examistades hace tiempo que dejaron de darme miedo. Lo único que me da miedo es dejar de ser como soy por gente como esta". Marta Riesco no concibe que la que fuera su amiga esté contando las intimidades que un día le contó en confianza y deja claro que siempre le ha importado su vida. "Me ha preocupado mucho y así se lo hemos hecho saber", asevera.