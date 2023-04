Marta Riesco lanza un misil a Rocío Flores al anunciar su ruptura con Antonio David

Marta Riesco no se quedará callada. La influencer ha sacado la artillería pesada para cargar contra Rocío Flores, a quien acusa de ser la culpable de su ruptura con Antonio David Flores. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche. Rocío espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", dice refiriéndose a la hija de el ex guardia civil. Todo un zasca que pronto podría tener respuesta, un movimiento que todavía no ha llevado a cabo la joven y es que ha optado por el silencio.

Llama poderosamente la atención esta reacción de Marta Riesco debido a que lo último que se sabía era que se llevaban bien. De hecho, hace tan solo unos meses la reportera entrevistó a Rocío Flores, instante en el que confirmó que lo importante para ella era que su padre fuera feliz. "Mientras mi padre sea feliz contigo y Olga con Agustín, pues todos felices", aseguró. En ese encuentro Marta incluso le preguntó a Rocío si "la quería", cuestión a la que respondió de forma tajante: "Te tengo cariño, sí. Todo es un proceso y siempre lo he dicho. El tiempo pasa y vamos asimilando las cosas". Ambas entonces explicaron que tenían buena relación, por lo que pocos entienden qué ha podido haber pasado para que todo salte por los aires.

Marta Riesco ha revelado que ya ha dejado la casa que compartían en Málaga, de hecho, ha posteado una imagen en la que se pueden ver todos sus enseres. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", escribe la periodista. Pocas horas antes publicaba un vídeo bajo la lluvia y junto al perro de Rocío Flores en el que añadía una frase muy rotunda: "¿Quién se ha quedado tirada en la calle con esta tormenta?". En ese momento nadie imaginó que eran los momentos previos a su ruptura.

Marta Riesco y Antonio David rompieron su relación hace un año. Justo antes de que cumpliera 35 años, Marta Riesco dejó al malagueño hastiada de que no le diera su lugar públicamente y ante su familia. Pocas semanas más tarde se dieron una segunda oportunidad, siendo 12 meses más tarde cuando han tomado caminos por separado. Mientras Antonio David está en silencio, Marta ha sido la que ha anunciado esta noticia tan inesperada. Parecía que estaban bien y que vivir su historia de amor con naturalidad les había ayudado, sin embargo, su noviazgo terminó este 19 de abril.

Fue hace solo un mes cuando Marta Riesco fue despedida de Mediaset. Tras varios años en plantilla como reportera de televisión, la cadena decidió prescindir de sus servicios, tal y como ella misma confirmó. Una situación que ella consideraba injusta y por la que incluso inició medidas legales: "Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses".