Marta Riesco incendia las redes con su última foto en 'topless'

Marta Riesco ha hecho de sus redes sociales su mejor altavoz. No pasa un solo día en el que la ex de Antonio David Flores, arrepentida de la relación que mantuvo con este, no comparta a través de estas plataformas su vida entera. Su última publicación es una muestra de ello. Cabe resaltar que no ha dejado a nadie indiferente y no es para menos. Inmersa en una estricta 'operación bikini', que también se ha dedicado a difundir por medio de su Instagram, la periodista ha querido evidenciar sus progresos con una atractiva fotografía en la que se le ve mejor que nunca.

Marta Riesco sin complejos en Toledo

Además de su continua exposición, si algo caracteriza a la madrileña es que no sabe pasar desapercibida. Ni tiene por qué, valga decir. La joven suele hablar sin pelos en la lengua y sin filtros, una máxima que también define sus publicaciones en redes sociales. Prueba de ello, esta fotaza en 'topless' que ha compartido desde Toledo con sus más de 189.000 seguidores.

Bajo el título de "Días de paz y tranquilidad', la experiodista de 'El programa de Ana Rosa' demuestra que está viviendo un gran momento, por dentro y por fuera. Vestida con una minúscula braguita de bikini, Marta se reafirma con esta imponente imagen en la que se expone sin ningún tipo de complejo. La publicación, que ya suma la friolera de 4.883 'likes' en el momento de publicar esta nota, está recibiendo un aluvión de 'aplausos' digitales. Muchos usuarios han celebrado la valentía de Marta a la hora de mostrarse tal y como es.

Una ruptura de la que le ha costado recuperarse

La vida de la 'influencer' cambió radicalmente desde que inició su relación con Antonio David Flores. No solo se quedó sin trabajo en marzo de este año, cuando Mediaset decidió rescindir su contrato de un plumazo. También tuvo que enfrentarse a un sin fin de críticas por unir su camino al de quien, por aquel entonces, era una de las personas que más animadversión generaba de la actualidad rosa de nuestro país.

Aunque el romance les duró poco, la reputación de la periodista quedó bastante golpeada. Como ella misma ha relatado, tuvo que asumir las consecuencias, hasta el punto de tener que buscar ayuda psicológica. Ahora, alejada de la pequeña pantalla y tras romper con el que era su novio, como anunció en exclusiva REVISTA SEMANA, parece que su situación poco a poco se endereza. Y nosotros que nos alegramos.