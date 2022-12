Marta Riesco y Antonio David Flores están mejor que nunca. Hablan públicamente de lo bien que marcha su relación sentimental, se muestran orgullosos de lo bien que le va al otro y enseñan parte de su día a día. Un giro de 180 grados que también se materializará esta Navidad, prueba de ello, que hayan decidido pasar juntos la Navidad. Con la única intención de normalizar las cosas, la pareja organizará las fiestas de tal manera que sus familiares puedan disfrutar de su compañía, eso sí, el uno junto al otro. La propia Marta Riesco ha sido la encargada de explicar cuál será su hoja de ruta en esta época estival. De momento y si no hay cambios a la vista, la reportera y Antonio David irán a casa de la madre de Marta para estar junto a su familia en Nochebuena, siendo en Nochevieja cuando viajarán a Málaga. Allí está previsto cenar con la madre de él y reunirse con el resto de la familia, lo cual es sin ninguna duda un paso al frente que significa que todo entre ellos va viento en popa.

Parecía hace unos meses que su relación hacía aguas, sin embargo, los dos se han esforzado por cambiar el destino. Marta Riesco ha luchado contra viento y marea porque la relación funcionara y en la actualidad tiene incluso una excelente sintonía con Rocío Flores. Ambas se llevan de maravilla, tanto que han empezado de cero, olvidando las rencillas que pudieron enfrentarles, una actitud que a Antonio David le hace muy feliz. «Mientras mi padre sea feliz contigo y Olga con Agustín, pues todos felices», dijo Rocío hace tan solo unos días, con lo que se demostró una vez más que se habían reconciliado y que, por fin, Marta y ella habían acercado posturas. «A Rocío la puedes ver como una persona seria y da un sensación de distancia. Pero no tiene nada que ver Rocío es una persona super amable, súper cariñosa, que ha estado muy pendiente de mí durante estos meses que me ha pasado de todo», respondió Marta Riesco, palabras que la emocionaron mucho.

Poco a poco han apostado por dar naturalidad a su relación y por adentrarse en la familia del otro, lo que desvela la buena acogida que está teniendo su historia de amor. Ambos reconocen que sus inicios no han sido fáciles, pero eso no quita que tras un periodo de reflexión todo se haya relajado entre ellos. «Nochebuena la pasamos con mi familia y en Nochevieja bajo a Málaga para pasarlo con su madre y su familia», ha dicho en el canal de Youtube ‘Telesalseo’. Eso sí, no ha especificado si en estos planes entran los hijos de Antonio David o preferirán hacer algo alternativo con ellos en estas fiestas tan especiales. Tras varios meses de relación, compartir vivienda en la capital y con presentación oficial ya hecha, están deseando compartir estas fechas con sus seres queridos.