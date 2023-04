Marta Riesco felicita al hombre más importante de su vida en el cumpleaños de Antonio David Flores

Antonio David Flores cumple este 24 de abril 47 años, eso sí, lo hará soltero y sin la compañía de Marta Riesco. Mientras él se encuentra en Málaga, su expareja está en Madrid, en concreto en la casa que compartían juntos. Aunque públicamente ella ha preferido no felicitarle, lo cierto es que Antonio David ha querido agradecer a todo el mundo que hayan perdido un minuto de su tiempo en darle la enhorabuena por ese día tan especial. "Gracias a todos por vuestras felicitaciones en el día de mi cumpleaños (...) El miércoles directo a las 22.00 horas en mi canal de Youtube", dice. Una foto de un atardecer refleja la tranquilidad que siente, pero ¿cómo está verdaderamente su relación tras romper?

Días después de que sus caminos se separaran, Marta Riesco ha utilizado sus redes sociales para felicitar a su hermano y no a su ex, al menos en la Red, justo en el día en el que Antonio David está de celebración. Bailando bachata y dejando claro la complicidad que une a ambos, Marta le recuerda a su hermano lo importante que es para ella. "Feliz cumpleaños hermanito mío. Te quiero. Gracias por estar siempre a mi lado. Hoy lo damos todo", escribe junto a un vídeo en el ambos presumen de felicidad. Para ella él es uno de sus grandes apoyos, quien no le ha soltado de la mano desde que comenzara su relación con Antonio David. Al igual que sus padres, él es quien le aconseja y quien aplaca a Marta cuando se ve desbordada por la situación. Aunque fue ella la que contó que habían roto, lo cierto es que no ha dado declaraciones sobre lo que ha sucedido para que tomaran la drástica decisión de romper. Quiere tomar distancia y, sobre todo, no dar pasos sin estar completamente segura de lo que hace.

La que tampoco ha querido dar detalles ni confirmar ni desmentir que haya tenido algo que ver con la ruptura ha sido Rocío Flores. Lo único que ha hecho ha sido compartir varias imágenes junto a su padre durante un concierto, un vídeo en el que padre e hija demuestran la complicidad que les une. "Felicidades jefe", escribe la influencer. La joven que no tenía buen rollo con Marta Riesco, aunque se ha intentado por ambas partes. Prueba de ello que la propia Marta acusara a Rocío como la culpable de que su historia de amor haya saltado por los aires.

Días después del incendiario comunicado de Marta Riesco, Rocío Flores ha rescatado un recuerdo con su padre en el que no dejan de reír y abrazarse. Año tras año ella ha aprovechado este día para dejarle claro todo lo que siente por él y, sobre todo, lo importante que es su padre tanto para ella como para sus hermanos.