Marta Riesco encuentra trabajo en Argentina: todos los detalles de su puesto

Marta Riesco desde el pasado mes de marzo no ha vuelto a trabajar en el medio que tanto ama. La joven fue fulminada como reportera de Mediaset, un despido por el que denunció a la cadena de televisión y cuyo juicio sigue adelante. Si bien han pasado cuatro meses de este golpe laboral, lo cierto es que se avecina una etapa más que ilusionante para ella. Y es que ha encontrado trabajo como periodista, aunque a más de 10.000 kilómetros de España. En concreto, la también influencer ha sido tanteada por un medio argentino, el cual se puso en contacto con ella para hacerle una oferta irrechazable. "Voy a ser columnista", comienza diciendo Marta Riesco.

Marta Riesco y su nuevo trabajo a más de 10.000 kilómetros

Ilusionada y con una sonrisa que habla por sí sola, Marta Riesco no puede esconder lo feliz que está. Jamás imaginó esta oportunidad laboral, por lo que el shock es mucho más fuerte. "¿Os preguntareis qué hago escribiendo ahí?", desliza a sus seguidores. Pues bien, Marta Riesco se reunió con el equipo de Iberoshow, el medio con el que ya trabaja mano a mano, para tener un primer contacto a través de una videollamada. La química fue evidente y eso aceleró las negociaciones, tanto que este domingo 30 de julio se estrenará como columnista.

"Un día la cúpula se reúne, hacemos una videollamada. Veo que se conectan como 5 personas, me dicen que han hecho un estudio con Google basándose en las búsquedas sobre mí. Me dan los datos, me los envían. Flipaba porque no sabía que en Argentina podía interesarles", asegura Marta Riesco. Su nombre funcionaba y cada vez eran más los lectores que querían saber sobre su vida y sobre los giros que había dando, pero una vez volvía sorprenderse. Todavía más.

La periodista estrena como columnista

"Me proponen algo que me hace mucha ilusión a la vez que mucha gracia. Es una columna íntima hablando de mis sentimientos y que tengo libre albedrio para hablar lo que quiero. Ser Marta Riesco que nunca. Me apasiona escribir y la verdad es que dije que sí. Hay que abrir nuevos caminos, me apetece mucho escribir sobre lo que me está pasando. Puedo ayudar a mucha gente. Que encontréis otra faceta. Mi primera columna saldrá el domingo, es muy íntima...hablo de bastantes cosas. Me he centrado en el viaje a Tenerife en el que me ha dado tiempo a pensar en muchas cosas", explica la periodista.

Dar el salto fuera de España da vértigo, pero Marta está pletórica. No pensó en rendirse en ningún momento, ya que su familia le recordó que después de todo volvería a salir el sol. Y así ha sido. Marta quiere crecer y seguir dando pasos en su profesión, aunque sea en otra vía que nada tenga que ver con la televisión. Pero, ¿qué tiene que decirles a ellos que le decían "que estaba acabada"? La joven, que tantos años ha trabajado en medios como Telecinco, ha mandado un mensaje a todos aquellos que la dieron por derrotada en el plano laboral.

"Que os den, pero bien. Quedan muchas cosas y creo que la mayor parte de las cosas que estoy consiguiendo y que voy a conseguir se las debo a las redes sociales y a mi Instagram. Si hiciera caso a aquellas voces oscuras que me decían que era una friki y que se me había acabado la carrera hoy no estaría aquí", ha dicho Marta Riesco. Ahora solo quiere centrarse en disfrutar y en volar laboralmente, aunque sea fuera de España. Y es que como dice ella misma "no hay que tener miedo", una frase que lleva casi grabada en su piel y que trata de llevar a cabo en su día a día.