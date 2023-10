Marta Riesco encuentra trabajo en una 'app' de citas

Marta Riesco está cada vez más asentada en su nueva vida alejada de la pequeña pantalla. La que fuera novia de Antonio David Flores ha dado un giro radical a su vida desde su ruptura amorosa. Y, más aun: desde que Mediaset decidiera "prescindir" de sus servicios y rescindir su contrato. Si hace unos meses, la exreportera de 'El programa de Ana Rosa' no tenía muy claro su futuro, ahora parece que todo va cogiendo forma. A su incipiente carrera de 'influencer', se suma su nuevo proyecto laboral que la vincula directamente con una reconocida aplicación de citas que acaba de desembarcar en nuestro país.

La indirecta-directa de Marta Riesco con nombre y apellido

"¡No sabéis la ilusión que me hace verme con un micro interactuando con vosotros! ¡En breve el repor!", ha escrito Marta Riesco en su Instagram, donde ha anunciado su nueva andadura laboral. La joven está pletórica con esta oportunidad de trabajar mano a mano con su nueva empresa que nada o poco tiene que ver con su anterior empleador. Junto a este mensaje, ha compartido una serie de fotografías para disfrute de sus cerca de 192 mil seguidores, micrófono en mano.

De esta forma, Marta ha anunciado que vuelve al ruedo delante de una cámara. Y lo hace con dardo incluido y especial dedicación a Mediaset. "Por cierto, qué bien me sigue quedando el micro aunque se hayan empeñado en que no lo vuelva a coger. Mi vida es esto. Dónde sea pero con un micro y TRABAJANDO. Porque no pido otra cosa. Solo seguir trabajando en lo que me apasiona", se reitera.

La vida de Marta Riesco dio un giro de 180 grados cuando se enamoró de Antonio David Flores. La madrileña de 36 años pasó de estar al otro lado de la noticia a protagonizarla. Recientemente, la periodista hacía un alto en el camino para recordar cómo vivió aquella complicada etapa que marcó un antes y un después en su carrera en ascenso en televisión. Un momento más que difícil para ella en el que, incluso, llegó a plantearse quitarse la vida. ​"Pensé que si me tiro de la ventana de la terraza se acababa todo", confesaba en sus redes sociales, visiblemente emocionada.

“Por la noche, cuando dormían, me despertaba y cogía el teléfono del marido de mi madre para llamar a la persona de la que yo estaba enamorada. Él me había bloqueado y me había restringido las llamadas, así que buscaba cualquier otro teléfono para comunicarme con él. No me lo cogía”, se sinceró sobre su relación con su el padre de Rocío Flores. La historia no salió bien y el coste fue brutal, no solo a nivel personal, sino también laboral.

Fue en marzo de este año cuando la cadena de Fuencarral decidió fulminar su contrato de un plumazo. Por aquel entonces, Marta Riesco todavía vivía un apasionado romance con Antonio David, a pesar del sinfín de críticas que recibió por unir su camino al de quien, por aquel entonces, era uno de los personajes que más animadversión suscitaba. El idilio duró lo que duró, pero la reputación de la reportera se vio duramente golpeada.

Como ella misma ha relatado en varias ocasiones, tuvo que asumir las consecuencias, hasta el punto de tener que buscar ayuda psicológica. Ahora, alejada de la pequeña pantalla y tras romper con el que era su novio, como anunció en exclusiva revista SEMANA, parece que su situación anímica y laboral poco a poco se endereza. Y nosotros que nos alegramos.