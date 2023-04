Marta Riesco 'denuncia' la suplantación de identidad de su madre

Marta Riesco ha utilizado sus redes sociales para asegurar que los mensajes que se han atribuido a su madre no han sido escritos por ella.

La madre de Marta Riesco es su mejor apoyo. Por ello no extraña que la hubiera defendido con uñas y dientes públicamente, al igual que ha hecho en privado. María Jesús ha vivido a través de los ojos de su hija su relación con Marta Riesco y estará a su lado pase lo que pase, pero ¿es ella la que ha asegurado que hablará si su hija no lo hace? A pesar de que se han filtrado varios mensajes en los que se puede leer su nombre de usuario, Marta niega que sea ella. De hecho, mantiene que le han suplantado la identidad: "Solo quiero aclarar que hay alguien que se ha hecho pasar por mi madre por un foro y por un canal de Youtube y es totalmente falso. Ni la que escribe es mi madre ni lo que se dice es cierto". Un mensaje rotundo con un fondo negro que también reflejaría el difícil momento en el que se encuentra, sin duda, no es su mejor momento.

Los mensajes de la madre de Marta Riesco

"La echaron a la calle con el perro hasta las tres de la mañana por grabar un vídeo (...) Si ella no habla lo haré yo, hasta ahí podríamos llegar". Este era uno de los mensajes que se atribuían a María Jesús, declaraciones en las que quedaba más que claro que estaba indignada. Sin embargo, Marta niega que correspondan a su cuenta. Además, también dice que lo que decían los mensajes no era cierto, chat en el que presuntamente María Jesús comentaba que "a ninguna madre le gusta que echen a su hija a la casa como han hecho con ella. Rocío anoche echó a Marta a la calle. La han echado a la calle con el perro hasta las tres de la mañana por grabar un vídeo. Que sepáis que Marta no es Olga y todo se va a saber".

Rocío Flores no se ha mojado tras la ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco, a diferencia de esta última. La periodista ha sido quien ha desvelado el punto y final de su historia de amor, así como la que ha señalado a Rocío como la culpable de su ruptura. "Ya has conseguido lo que querías", deslizaba ella. Así deja ver que el final de su relación no ha sido nada positivo, de hecho, muchos seguidores de Marta creen que estas palabras estaban cargadas de rabia. Antonio David y Marta han dado el portazo definitivo a su relación, pero por el momento solo una de las partes ha hablado. ¿Será el siguiente Antonio David Flores?