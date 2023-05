Marta Riesco denuncia la propuesta indecente de un seguidor

Desde que fuera aparta de los focos de la televisión, Marta Riesco está volcada en su faceta de 'influencer'. Es habitual que la expareja de Antonio David Flores nos haga partícipes de su día a día en redes. La periodista tiene 185 mil seguidores en Instagram donde ha recibido una propuesta indecente que ha provocado su indignación.

"¿QUÉ?", exclama con letras mayúsculas la reportera y publicaba el mensaje que le ha llegado de un fan. En el mismo se podía leer lo siguiente: "Hola guapísima, ¿Cómo estás? Estoy por Madrid unos días. ¿Te gustaría salir a cenar y tomar un champán y nos conocemos? ¿Te animas? No te preocupes por tu tiempo de la cena, te lo puedo remunerar con lo que tú pidas". A través de este post que hacía público aprovechaba para denunciar esta última proposición que ha recibido.

La nueva vida de Marta Riesco

En los últimos meses, la vida de Marta Riesco ha dado un giro de 180 grados. No solo ha sido despedida de su trabajo en televisión después de seis años, también ha roto con su pareja. La productora Unicorn Content rescindió el contrato que tenía con la periodista después de protagonizar un sonado rifirrafe con su compañera de cadena, Cristina Porta. Fue el pasado 24 de marzo cuando ella comunicó públicamente la noticia. "No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social", afirmaba entonces.

Un mes después anunció que había roto con Antonio David Flores tras dos años de mediático romance. "Es duro levantarse y saber que estás en un momento en el que todo se ha venido abajo y que tampoco sabes muy bien porqué y cómo has llegado hasta aquí. Aunque me veáis bailar, reír, sí, claro porque también tengo momentos donde me lo estoy pasando bien, donde disfruto y donde por supuesto no voy a dejar que la pena me coma y la pena pueda conmigo", afirmaba recientemente. No se trata de su primera ruptura con el excolaborador. Hace un año anunciaron que emprendían caminos separados, una noticia que coincidió con el cumpleaños de la periodista, quien semanas después comunicó que había dado una segunda oportunidad al malagueño.