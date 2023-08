No hay duda: Luis Rubiales cada vez tiene menos apoyo. Tras haber sido suspendido de sus funciones como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, muchas han sido las personas que han expresado públicamente su opinión acerca de la polémica del mes. En ella, el exfutbolista dio un beso a Jenni Hermoso en plena celebración por el Mundial de Fútbol Femenino que ha sido condenado tanto por organismos conocidos como por famosos de todos los rincones del planeta. Sin embargo, hay quienes consideran que las críticas hacia el canario quizá son un tanto desmesuradas, como es el caso de Marta Riesco.

Ahora que su presencia en redes sociales es más notoria, la que fuera reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ ha aprovechado para dejar constancia de su parecer sobre todo lo sucedido el pasado 20 de agosto en Australia. Para ello, la periodista ha tomado la palabra para posicionarse a favor de Luis Rubiales: “Para mí no debería dimitir. Creo que se ha montado un escándalo por algo que hacemos siempre con nuestros colegas o incluso compañeros”, ha indicado en su cuenta de Instagram.

Ante este movimiento, muchos han sido los usuarios de plataformas como Twitter que no han tenido reparo en arremeter contra la comunicadora: “No sabe de qué va el tema y opina por opinar y cómo no, haciendo haters que es de lo que vive, la que después va llorando porque las mujeres no le apoyan”, son algunos de los comentarios que ha recibido Marta Riesco en las últimas horas.

Marta Riesco y su gran presencia 2.0

Por su parte, y al menos por ahora, Marta no ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los temas más comentados a lo largo y ancho del globo en la última semana. Pero si algo ha quedado claro es que, aunque su opinión sea contraria a la de la mayoría de sus seguidores, Riesco seguirá haciendo gala de ella sin problema alguno pese a que eso implique recibir ciertas críticas dentro del universo 2.0.

Dada su inactividad en televisión y su ruptura con Antonio David Flores, la periodista ha hecho de su cuenta de Instagram su principal vía de escape a la hora de hablar tanto de algunos de los temas más candentes de la actualidad social como de otros asuntos relacionados con su vida personal. En todos ellos, Marta ha abierto su corazón a sus seguidores para mostrar una faceta de sí misma totalmente desconocida a comparación de cuando trabajaba en Telecinco. Y es que, en diversas ocasiones ella misma ha indicado que ahora es mucho más “libre”, algo que refleja en sus redes sociales prácticamente a diario.

1 de 3 Marta Riesco ha dado un paso al frente en la polémica de Rubiales 2 de 3 La periodista se ha posicionado a favor del exfutbolista 3 de 3 Además, cree que "se ha montado un escándalo"