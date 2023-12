Marta Riesco, de urgencias en un hospital

Marta Riesco sigue tratando de acomodarse a su nueva situación personal y profesional. No está siendo nada fácil para ella. Han sido meses especialmente duros en los que la exreportera de Mediaset se ha centrado en cuidarse y buscar trabajo. Su ruptura con Antonio David fue un auténtico batacazo para la joven. Ella apostó todas las cartas a esta relación que le valió su puesto en la cadena de Fuencarral. Está inmersa en una etapa de auténtica oscuridad, como ella misma lo define. Alejada de la televisión, lleva desde entonces tratando de remontar el vuelo. Es por eso que su última visita al hospital, de urgencias, ha hecho saltar todas las alarmas entre sus incondicionales.

El "infierno" de Marta Riesco que no cesa

Llegará el día en el que Marta Riesco superará todas las adversidades que ha experimentado este último año. Con estas palabras de aliento se refería a la época que está viviendo. Recientemente, volvía a echar mano de sus redes sociales para compartir cómo se encuentra y cuál es su situación laboral, nada halagueña. "A todos los que me dais vuestro cariño, gracias. Lo único que pido es volver a trabajar en lo que llevo haciendo desde hace 15 años. Espero que el resto de cadenas, programas, presentadores valoren el trabajo que he estado desarrollando y me brinden la oportunidad de volver a hacerlo", comenzaba escribiendo la exreportera. Un llamado lleno de anhelo y angustia que evidencia el complicado momento por el que transita.

"Solo pido TRABAJO. Además de todo este infierno que me tocó vivir, no me ha sonado el teléfono ni una vez para volver a mi profesión. Y me pregunto: ¿por qué? ¿Dónde está la sororidad? ¿Dónde están los compañeros de profesión que me dicen que me admiran y me desean que gane brindándome una oportunidad? ¿Por qué este miedo? Lo peor no es lo que me ocurrió. Lo peor es que después de tomar medidas contra algo que fue infernal no me suena el teléfono", señalaba tajante, con el dedo acusador apuntando hacia quienes la han dejado de lado.

"Hoy estaba ahogándome y me cuesta respirar", ha compartido la exreportera

A las pocas horas de compartir su estado, Marta Riesco se veía obliga a acudir al hospital, de urgencias. Ella misma era la encargada de informar a sus algo más de 192.000 seguidores en Instagram de los motivos que la han llevado a recurrir a los médicos. "Chicos, estoy por aquí por la garganta. Por suerte, por otros temas hace mucho que no estoy...", comenzaba escribiendo. Esto en alusión a otras ocasiones en las que tuvo que trasladarse al hospital por cuestiones relacionadas con su salud mental. Ella mismo reveló a comienzos de agosto de este año que había dejado los antidepresivos.

"Ayer perdí la voz y hoy ya estaba ahogándome. Entre eso y que me cuesta respirar, pues he preferido venir aquí a que me digan qué tengo y que me manden algo más fuerte", continuaba. El parte de tranquilidad es que ya está bien. Con estas palabras ha querido tranquilizar a sus incondicionales, preocupados, como es lógico, por su estado. "Os quiero", les ha mandado.